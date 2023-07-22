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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Научно-фантастический триллер Fort Solis ушёл «на золото», но к методам продвижения проекта есть вопросы до сих пор
Можно уже увидеть геймплей, наконец?

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Разработчики из студии Fallen Leaf сообщили, что их научно-фантастический триллер Fort Solis отправился «на золото» — то есть, никаких переносов сроков релиза ждать точно не стоит. Проект выйдет на ПК и PlayStation 5 уже 22 августа.

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Сами авторы называют Fort Solis «захватывающим триллером о Красное планете». Это также история, рассказанная в четырёх частях, которую можно пройти залпом за одну интенсивную сессию. Даже в описании игры в Steam авторы сравнивают её с сериалом от Netflix.

«Ответив на необычный экстренный вызов с удалённой шахтёрской базы, Джек прибывает в мрачный и безлюдный Fort Solis. Несмотря на надвигающуюся грозу, он отправляется внутрь и отчаянно пытается установить контакт. Ночь никак не заканчивается, ситуация накаляется. События выходят из-под контроля, а завеса над тайной исчезновения персонала базы начинает приподниматься», — такая вот сюжетная завязка Fort Solis размещена на её странице в Steam.

Авторы утверждают, что Fort Solis предложит игрокам невероятный уровень контроля для достижения полного погружения в игровой процесс. Основная сюжетная линия здесь сопровождается массой дополнительных элементов повествования, таких как аудиожурналы, записи с камер наблюдения и фрагменты прошлого, раскрывающие мрачные секреты базы. Кроме того, геймеру нужно будет изучать личные видеозаписи членов персонала о событиях до и после злополучной ночи, когда в Fort Solis сработал сигнал тревоги.

Самое странное в отношении Fort Solis — это избранный её авторами метод продвижения. Нам до сих пор не показали кадров с реальным геймплеем, хотя она уже выходит в следующем месяце. Кроме того, триллер выходит в один день с блокбастером Immortal of Aveum от Electronic Arts, а еще через несколько дней после этого должен состояться выход Armored Core VI: Fires of Rubicon.

#fort solis #fallen leaf
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