Вроде, принимают его пока хорошо.

Издательство HOOK совместно с разработчиками из Duality Games опубликовали релизный трейлер психологического хоррора Unholy для ПК. Версия проекта для PlayStation 5 и Xbox Series X|S выйдет чуть позже.

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Действие Unholy происходит на умирающей планете, в Последнем городе которого живёт главная героиня по имени Сейда. Она отправляется на поиски пропавшего ребёнка, попутно пытаясь выжить от последствий страшной чумы и нападений недоброжелательных персонажей.

Игроку откроются два параллельных мира: серая холодная реальность неприветливого городка в постсоветском городе Восточной Европы и жуткий искажённый нечестивый мир. Последний населён гротескным обществом, которым управляет безжалостные священнослужители. Авторы обещают, что в Unholy игроков ждёт захватывающий психологический хоррор с глубоким мрачным сюжетом, идеи для которого позаимствованы из работ талантливого художника Томаша Стржалковского (основателя и художественного руководителя студии Duality Games).

«Где же ваш ребенок? Отворите двери между обычной реальностью и тёмным нечестивым миром, чтобы открыть тайну. Исследуйте оба мира в поисках зацепок, решайте головоломки и выбирайте: скрываться от жестоких врагов или же сражаться с ними и противостоять кошмарной власти», — гласит официальное описание проекта.

Хоррор Unholy доступен в Steam, на момент написания данной заметки у проекта есть 91 % положительных отзывов из 12 написанных.