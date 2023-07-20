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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Планы по развитию Escape from Tarkov: обучающие видеоролики, переход на новую версию Unity и много оптимизаций для снаряжения
Обучающие видеоролики были бы полезны, да.

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Разработчики из студии Battlestate Games провели очередной стрим, посвящённый лутер-шутеру Escape from Tarkov. В прямом эфире видеоподкаста под названием TarkovTV LIVE авторы рассказали, что появится в проекте до конца текущего года. Начнём с того, что ближе к декабрю Escape from Tarkov перейдёт на новую версию движка Unity. Ближайший сброс статистики серверов должен состояться в августе одновременно с выходом контентного обновления.

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Разработчики напомнили, что в игре появилась рейтинговая система: вошедшей в топ-10 игроки получат перманентное увеличение схрона, а все участники «сотки» лучших будут представлены на сайте шутера. Любопытное, что увеличение схрона не будет сбрасываться с «вайпами» серверов, в отличие от рейтинга.

В скором времени Escape from Tarkov получит систему создания пресетов снаряжения, которая позволит не ждать, пока члены группы одевают своих бойцов.

Или вот фонари на шлемах: их можно будет включать и выключать особой комбинацией клавиш, а при использовании аптечек с помощью «хоткеев» можно будет выбрать конечность для лечения. По снаряжению ситуация развивается планомерно: авторы добавят оружейный стенд в Убежище (туда разрешат переложить пушки из схрона), а также новые образцы обвесов и брони.

До конца 2023 года Escape from Tarkov получит переработанную систему отдачи оружия, переработанные «хитбоксы», систему персонализации бронежелетов с заменой пластин, сошки и механику упора оружия для уменьшения отдачи.

Ещё в рамках стрима разработчики говорили про правки баланса, изменения в заданиях и навыках персонажа и технических улучшениях. В относительно ближайшем будущем игра получит новую локацию, но пока сотрудники Battlestate Games не торопятся публиковать подробности.

Наконец, разработчики хотят сделать обучающие видеоролики для новичков у себя на YouTube-канале с возможностью просмотра прямо в клиенте игры. Вот это действительно важное добавлегние, которого стоит дождаться.

#escape from tarkov #battlestate games
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