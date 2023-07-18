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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Вдохновлённая классическими частями X-COM стратегия Xenonauts 2 вышла в раннем доступе Steam
«Хардкорости» там действительно очень много.

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Разработчики из Goldhawk Interactive совместно с издательством Hooded Horse выпустили в ранний доступ Steam свою пошаговую стратегию Xenonauts 2, вдохновлённую классическими играми серии X-COM (не путать с современной дилогией XCOM). Релиз состоялся сегодня, 18 июля, по такому случаю девелоперы выпустили отдельный трейлер и организовали скидку на игру до 25 числа.

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В тактической стратегии Xenonauts 2 игроку нужно возглавить глобальное сопротивление инопланетному вторжению. Для этого ему предстоит участвовать в пошаговых боях, строить сеть скрытых баз и командовать своими истребителями, чтобы побеждать в войнах против технологически превосходящей цивилизации.

«На дворе 2009 год. Холодная война продолжается, а Берлинская стена по-прежнему разделяет две части одной страны. Тайная организация, не знающая политических границ, собирает сведения о страшной угрозе для человечества. По всему миру то и дело появляются неопознанные летающие объекты или загадочные существа — и всё это на фоне все больше обостряющихся международных конфликтов. Те, кто сообщают о появлении НЛО, таинственным образом исчезают. Похоже, пришельцы с каждым днем всё увереннее чувствуют себя на Земле, а значит, нельзя терять времени», — так описывают сюжет сами разработчики.

Xenonauts 2 —действительно хардкорная игра для поклонников жанра. Она не терпит поверхностного отношения к себе и поощряет вдумчивый подход к планированию всех операций. По здешнему сюжету, командир в самом начале практически ничего не знает о пришельцах. Как и в современных XCOM, здесь нужно участвовать в боевых операциях по всему земному шару, чтобы лучше узнать врагов. Для этого нужно добывать образцы для исследований и передавать их своим учёным, чтобы те могли разрабатывать более совершенное оружие и в конечном итоге узнать больше об инопланетном вторжении.

В каждом бою геймеру придётся приспосабливаться к сильным и слабым сторонам своих врагов и менять свой стиль игры, чтобы одержать победу. Причём, врагами будут не только пришельцы — люди из тайной организации, известные как Чистильщики, сотрудничают с инопланетянами, поэтому игрока ждут более комплексные и разнообразные бои в самых разных условиях ландшафта и окружения. Чистильщики помогают инопланетянам в достижении их целей и полностью подчиняются им. Проникайте на их базы и собирайте информацию, чтобы узнать, насколько серьёзны их планы.

«Хардкорность» Xenonauts 2 выражается в том, что здешний враг превосходит человечество и в технологиях, и в вооружении. Игроку нужно быть к этому готовым и принимать взвешенные решения для достижения поставленных целей.

nullНа момент публикации данного материала у тактической стратегии от Goldhawk Interactive и Hooded Horse есть уже 66 отзывов в Steam, из которых 75 % — положительные.

#goldhawk interactive #xenonauts 2 #hooded horse
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