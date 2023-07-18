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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
У ролевой игры Baldur’s Gate 3 будет около 17 тысяч вариаций концовки основного сюжета
Провокационный «кликбейт» от сценаристки из Larian Studios.

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YouTube-блогер с ником Fextralife опубликовал у себя на канале видеоролик со своими впечатлениями от Baldur’s Gate 3. В свежем материале автор рассказал, что ему в какой-то момент удалось даже пообщаться с разработчиками из Larian Studios и, в частности, взять комментарий у сценаристки Кристал Динг.

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Писательница рассказала, что в Baldur’s Gate 3 будет около 17 тысяч вариаций концовки основной кампании. По всей видимости, здесь подсчитаны были абсолютно все отклонения от решений игрока и судьбы второстепенных персонажей.

Кристал Динг кое-что рассказала и по основным концовкам игры: их тоже будет немало, они будут разительно отличаться друг от друга, но точное количество не стали озвучивать. Недавно мы писали вам о том, что прохождение Baldur’s Gate 3 займёт от 75 до 100 часов, на закрытие всех заданий может уйти все 200 часов.

Свен Винке, глава Larian Studios, в интервью изданию Eurogamer подчеркнул, что в отдельных случаях людям может понадобиться и вовсе больше года, чтобы пройти Baldur’s Gate 3 в совместном режиме. На самом деле, в этом есть доля истины: у взрослых людей могут быть семейные дела, работа, разные графики и прочие вещи.

Baldur’s Gate 3 можно назвать действительно выдающимся проектом, который ждут буквально все поклонники жанра. После недавнего предрелизного показа продажи новинки в Steam серьёзно подскочили. Так, с 11 по 18 июля Baldur's Gate 3 смогла обойти все остальные платные игры по выручке в Steam и возглавить чарт, уступив первое место только Steam Deck, портативному ПК от Valve.

Если принимать во внимание условно-бесплатные проекты, то на первом месте всё ещё находится CS:GO, а в топ-10 также входят Naraka, Apex Legends и PUBG.

Топ-10 за неделю с 11 по 18 июля без учёта условно-бесплатных проектов выглядит следующим образом:

  • Steam Deck;
  • Baldur's Gate 3;
  • BattleBit Remastered;
  • Dave the Diver;
  • Call of Duty: Modern Warfare II;
  • Jagged Alliance 3;
  • GTA V;
  • Elden Ring;
  • Rust;
  • Red Dead Redemption 2.

Топ-10 за неделю с 11 по 18 июля с учётом «фритуплея» представлен вот так:

  • CS:GO;
  • Steam Deck;
  • Baldur's Gate 3;
  • BattleBit Remastered;
  • Naraka: Bladepoint;
  • PUBG: Battlegrounds;
  • Dave the Diver;
  • Apex Legends;
  • Call of Duty: Modern Warfare II;
  • Jagged Alliance 3.
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Напомним, релиз Baldur’s Gate 3 на PC перенесли с 31 на 3 августа, а на PS5 игра выйдет 6 сентября — в один день со Starfield (которая не выйдет на консоли от Sony). Нежелание сталкивать аудитории двух таких масштабных проектов лбами и стало основной причиной для изменения дат релиза.

#larian studios #baldurs gate 3
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