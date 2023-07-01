До 200 часов в одиночной игре только за одно прохождение — как вам?

В разговоре с журналистами издания IGN глава студии Larian Свен Винке сообщил, что среднее время прохождения Baldur’s Gate 3 составляет от 75 до 100 часов. Разумеется, на эту ролевую игру можно потратить и больше времени, всё зависит от заинтересованности геймера. Так, на 100%-е прохождение с выполнением всех заданий у геймеров может уйти до 200 часов.

реклама

Свен Винке также подчеркнул, что многое зависит от стиля игры человека или группы людей. Руководитель Larian Studios убеждён, что в отдельных случаях людям может понадобиться и вовсе больше года, чтобы пройти Baldur’s Gate 3 в совместном режиме. На самом деле, в этом есть доля истины: у взрослых людей могут быть семейные дела, работа, разные графики и прочие вещи.

На радость фанатам творчества бельгийцев, Свен Винке в очередной раз напомнил, что Baldur’s Gate 3 — очень масштабная игра, которая приветствует повторные прохождения. Новые классы, новые истории, выборы действий и реплик в диалогах — каждое следующее прохождение обязательно будет отличаться в деталях от предыдущего.

Игроки всегда будут открывать для себя что-то новое, вдумчиво изучая Baldur’s Gate 3. Руководитель студии разработки убеждён, что игроки вряд ли закончат прохождение Baldur’s Gate 3 за месяц.

Напомним, релиз проекта на PC перенесли с 31 на 3 августа, а на PS5 он выйдет 6 сентября — в один день со Starfield (которая не выйдет на консоли от Sony). Нежелание сталкивать аудитории двух таких масштабных проектов лбами и стало основной причиной для изменения дат релиза.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus На порядок упала цена Samsung S22 Ultra MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Впрочем, на Xbox Series X|S тоже выйдет, но случится это чуть позже — команде разработчиков нужно дополнительное время для оптимизации режима кооператива с разделением экрана.