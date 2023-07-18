Там есть крутая фетовальщица Адалия де Воладор и много шуток.

Разработчики из студии Fireplace Games определились с датой релиза En Garde! — своего сатиристического экшена от третьего лица с приятной глазу визуальной составляющей. Главная героиня проекта — Адалия де Воладор, легендарная фехтовальщица, лихая авантюристка и народная героиня. Девушка разобраться с местной тиранией, вступив в борьбу с графом-самодуром.

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«С забытых страниц истории приходит Адалия де Воладор! Легендарный шулер. Лихой авантюрист. Герой народа. Играйте за Адалию в её смелых приключениях, полных боёв на мечах, сатиры и махинаций. Бросьте вызов жестокому графу-герцогу и выступите против тирании с размахом!

Красиво нарисованные локации, харизматичные персонажи и поразительное количество боевых шуток перенесут вас в золотой век лихих комедий! Итак, точите меч, берите ботинки и шляпу и отправляйтесь на веселый, захватывающий спектакль!» — гласит описание проекта.

Экшен En Garde! — это бюджетный Souls-подобный проект с привычной для знатоков жанра боевой системой. Игроку нужно здесь уворачиваться от ударов, ставить блоки, парировать атаки, заполняя тем самым специальную шкалу. Последняя открывает доступ к уникальным приёмам.

В боях главная героиня Адалия де Воладор может использовать элементы окружения, например, пиная во врагов бочки и сбрасывая на них люстры. Сами бои здесь будут происходить на рынках, в подземельях и дворцах. Разработчики также пообещали, что в игре будет реализована проработанная система общения героини с противниками: во время стычек легендарная фехтовальщица станет обмениваться колкими репликами со своими оппонентами.

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