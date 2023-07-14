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Разработчики из Sobaka Studio анонсировали экшен с «роглайт»-элементами под названием Kiborg. В описании проекта в Steam указывается, что это «стремительный нарративный экшен», в котором каждое испытание уникально, а сюжет «неотвратимо движется вперёд с каждой победой и поражением».
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Игроку здесь предложат посылать своих клонов на процедурно генерируемые задания и выращивать кибернетических солдат за считанные минуты.
Действие экшена Kiborg происходит на планете-тюрьме Сигма, которую раньше использовали для заключения особо опасных преступников. По сюжету, планету отправили на бессрочный карантин после того, как на ней обнаружили рой нано-машин, заражённый агрессивной формой жизни. Спустя десятки лет там появилось несколько фракций, которые борются за право считаться главной.
Релиз Kiborg должен состояться на ПК, Xbox и PlayStation. Дата выхода проекта будет объявлена позже.