Это достижение. Правда.

Для современных видеоигр чудовищные проблемы с оптимизацией уже, к великому сожалению, являются нормой, но когда выходила столь ожидаемая и столь часто откладывавшаяся ради «полировки» Cyberpunk 2077, ситуация с техническим состоянием данного творения CD Projekt RED вызвала у большинства геймеров оторопь. В итоге на протяжении многих месяцев Steam-страница Cyberpunk 2077 встречала нас тревожно красной надписью «в основном отрицательные» [оценки], которые потом медленно повышались по мере выхода исправлявших недостатки обновлений.

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И вот, на сегодняшний день, спустя более чем два с половиной года после релиза, средний пользовательский рейтинг Cyberpunk 2077 в Steam смог добраться до 80 %, что является нижней границей «очень положительного» рейтинга. Первым о «положительной» тенденции сообщил руководитель CD Projekt RED по связям с общественностью Марчин Момот.

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В настоящее время фанаты Cyberpunk 2077 ожидают выхода крупного дополнения Phantom Liberty, которое расширит сюжетную линию проекта и позволит пропасть в Найт-Сити ещё на пару десятков часов.