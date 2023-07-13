Что там на самом деле, узнаем уже завтра из комментариев первых игроков.

Принято считать, что лучшим проектом серии тактических ролевых игр с элементами стратегии Jagged Alliance является её вторая номерная часть. И в самом деле: по уровню проработки, детализации, масштабу нелинейности и богатству возможностей Jagged Alliance 2, вышедшая в 1999 году, опередила своё время. Последующие проекты по сути лишь паразитировали на славном имени, и вот, похоже, мы имеем первый за 24 года проект в серии, который может стать её славным продолжением.

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Завтра в продажу официально поступит Jagged Alliance 3, ну а сегодня в Сети уже стали появляться его первые оценки от профессиональных обозревателей и критиков. В целом журналисты восприняли Jagged Alliance 3 позитивно, отметив, что перед нами достойное и поистине правильное возвращение культовой серии, продолжающее её славные традиции в геймплее.

Средний журналистский рейтинг Jagged Alliance 3 на агрегаторе Metacritic на момент публикации данной заметки составлял 82 балла из 100 возможных. Насколько позитивно оценят новинку те, чьё мнение действительно имеет значение — непосредственно игроки и, желательно, фанаты серии — узнаем уже завтра, 14 июля, в момент релиза проекта.

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Jagged Alliance 3 повествует о политическом кризисе в вымышленном государстве Гранд-Чиен, вызванном пропажей местного руководителя без вести. Естественно, по закону Jagged Alliance, сама страна, будучи типичной банановой республикой, справиться с ситуацией не может, поэтому на помощь приходим мы в роли командира группы наёмников. В общем, тема ЧВК не отпускает нас даже в виртуальном мире.