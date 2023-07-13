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Несмотря на свой почтенный возраст — без малого шестнадцать лет — Team Fortress 2 продолжает сохранять свой статус популярного интерактивного развлечения для непредвзятой публики. Стоит только Team Fortress 2 получить редкое в наши дни крупное обновление, как фанаты проекта про него вспоминают и в сжатые сроки обеспечивают проекту очередной рекорд «онлайна».
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Именно так и произошло буквально несколько минут назад, когда в Steam был зафиксирован абсолютный рекорд «онлайна» за всё время существования Team Fortress 2: одновременно в игре присутствовали без трёх человек 254 тысячи игроков.
Поводом для установления очередного рекорда стал выход крупного обновления, добавившего в игру созданный сообществом дополнительный контент, среди которого новые поля боя, различные эмоции персонажей и многое другое.