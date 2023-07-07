Компания Blizzard провела 6 июля презентацию, посвящённую дальнейшему развитию Diablo IV, в рамках которой поделилась подробностями о первом сезоне. Дебютный набор мини-дополнений и активностей получил название «Сезон чумы» (Season of the Malignant), он должен начаться уже 20 июля. События сезона будут происходить после завершения сюжетной кампании.
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«Сезон чумы» расскажет про новый вид порчи Лилит, которая распространилась в Санктуарии. Из-за неё по заражённым землям начали бродить обезумевшие чумные монстры. Ключевая механика первого сезона заключается в том, что после смерти элитных противников будет выпадать злокачественное сердце. При его активации появится усиленная версия монстра с помощниками, за убийство которых можно будет получать специальные предметы — чумные сердца. А уже последние надо будет использовать для усиления амулетов и колец.
Ещё в первом сезоне игроки смогут пройти новую цепочку заданий, в которой нужно будет помочь бывшему жрецу Собора Света, Кормонду, найти источник порчи и остановить её. Главный босс первого сезона — мерзкая сущность по имени Варшан Поглощённый.
После запуска первого сезона в игре начнётся сезонный поход, за который игроки смогут получать награды: легендарные аспекты, звания мастерства и свиток амнезии. Последний позволяет бесплатно сбросить очки древа умений и панели совершенствования. В ходе сезона игроки смогут получить специальное звание «Зловещий монстр».
Одновременно с первым сезоном в игре стартует боевой пропуск, у которого будет платная и бесплатная шкалы прогресса. Разработчики дали понять, что владельцы платного боевого пропуска не получат никаких игровых преимуществ, а только лишь косметические предметы. Также клиент Diablo IV получит большой патч 18 июля, который станет крупнейшим с момента выхода игры.