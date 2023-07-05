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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Новый трейлер масштабной модификации Fallout 4: New Vegas посвящён обновлённому энергетическому оружию
Работа над модом идёт с 2017 года.
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Разработчики масштабной модификации, которая предполагает перенос всего контента Fallout: New Vegas на движок четвёртой части, опубликовали новый трейлер своего проекта. В этот раз всё отведённое в ролике время посвящено набору различного энергетического оружия.

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Если вы играли в New Vegas, то все эти энергетические пушки, снайперские винтовки, пистолеты, мины и бластеры сразу покажутся вам знакомыми. Причём, всё представленное в трейлере добро показано в действии: герой мастерски расправляется с мутантами, держит особо опасных врагов на расстоянии и в нужные моменты подключает систему прицеливания V.A.T.S.

Что до самой Fallout 4: New Vegas, то она представляет собой масштабную графическую модификацию культовой New Vegas от Obsidian Entertainment. Создатели мода пообещали, что весь сюжет, квесты (как основные, так и дополнительные) и прочий контент будет перенесён в их творение.

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В случае с подобными масштабными любительскими работами самым актуальным вопросом всегда остаётся дата релиза. Как правило, эти игры делают годами (иногда — десятилетиями). Не хочется по этому поводу ёрничать, но никто не удивится, если поле релиза Starfield ещё одна команда энтузиастов захочет перенести Fallout 4 на новый движок. Или Skyrim, что более вероятно. Работа над Fallout 4: New Vegas идёт минимум с 2017 года.

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