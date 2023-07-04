У создателей низкополигонального сетевого шутера BattleBit Remastered дела идут необычайно хорошо. Всего за несколько недель с того момента, как проект попал в ранний доступ, он уверенно закрепился в топе продаж Steam. За две недели он разошёлся тиражом в более чем 1,8 миллиона копий.
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В рамках разговора с представителями ресурса HowToMarketAGame один из авторов инди-шутера (всего их, один из них белорус) рассказал, что до релиза BattleBit Remastered добавили в список желаемого более 800 тысяч раз. Спустя две недели после своего выхода проект подбирается уже к 2 млн продаж.
BattleBit Remastered является донельзя низкобюджетной пародией на Battlefield, но очень качественно сделанной. Тут есть сражения на больших картах с высокой разрушаемостью, множество транспорта и стабильный онлайн. Максимальная вместимость сервера для матча составляет 254 человека.
На момент публикации данного материала в BattleBit Remastered находилось 58 тысяч человек, пиковый суточный онлайн составил 71,1 тысячи. Для сравнения, у Battlefield 2042 в этот же момент имеется 10 тысяч онлайна при пиковых суточных 13 тысячах. Вся информация была получена с помощью сервиса SteamDB.