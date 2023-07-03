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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Новые подробности MMO-шутера Pioner от российских разработчиков: устройство мира, озвучка от GamesVoice и системные требования
«Системки» пока предварительные, если что.
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Разработчики из российской студии GFA Games в данный момент трудятся над многопользовательским ролевым штером с элементами выживания Pioner. Про данный проект уже давно ничего не было слышно, поэтому авторы решили прервать своё долгое молчание, опубликовав его предварительные системные требования, новые подробности даже трейлер.

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Действие игры, напомним, происходит во времена СССР на изолированном техногенной аномалией острове Тартар, где обитают монстры, выясняют между собой отношения враждующие фракции и творятся другие безумные вещи.

Авторы рассказали, что мир Pioner поделён на открытые зоны площадью приблизительно по 10 км2 каждая. Уже сейчас сотрудники GFA Games говорят о пяти крупных поселениях, в которых игроки смогут получить новые квесты, обзавестись разным скарбом и стать свидетелем сюжетных событий.

По мере прокачки своего персонажа игрок будет потихоньку продвигаться вглубь острова. В каждом новом регионе ему обязательно следует выполнить так называемый «Квест Инициативы» — важное сюжетное задание или даже целую цепочку заданий. Выполняя такие квесты, геймер сможет влиять на распределений сил в PvE-локации.

Создатели Pioner уточнили, что любители одиночных прохождений будут чувствовать себя в мире игры достаточно комфортно. То есть, всегда можно сконцентрироваться на PvE-миссиях и выполнении сюжетных заданий, «забив» на MMO-компонент.

Саундтрек для сетевого шутера пишет несколько композиторов. Например, за главную тему в ответе коллектив под названием Ansia Orchestra, а многие атмосферные и сюжетные композиции поручено делать композитору MMO-шутера StalCraft Игорю Модлинскому.

Ещё разработчики рассказали, что озвучку Pioner они поручили студии озвучки GamesVoice, которая раньше уже занималась переводами игр. В дубляже участвует свыше 60 профессиональных актёров, которые подарили голоса 180 персонажам.

Системные требования тоже стали известны, но сотрудники GFA Games настаивают, что пока данная информация носит предварительный характер.

Минимальные системные требования для игры в 1080p при 60 кадрах/с:

  • процессор: Intel Core i3-6100;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Гбайт) или GTX 1650;
  • оперативная память: 6 Гбайт;
  • дополнительно: SSD.

Рекомендованные системные требования для игры в 4K при 60 кадрах/с:

  • процессор: Intel Core i5-8600;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060;
  • оперативная память: 8 Гбайт;
  • дополнительно: SSD.

Выход MMO-шутера Pioner должен состояться на PC до конца текущего года. На официальном сайте проекта также есть значок Xbox. Что до нового трейлера, который получил название «Пробуждение», то он призван продемонстрировать всё многообразие создаваемого для игры контента.

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Разные биомы с уникальными врагами, сюжетные персонажи (актёров озвучки вы точно узнаете), стрельба из разных видов огнестрельного оружия и контактные бои на ножах — всё выглядит вполне конкурентно и дорого. После успеха Atomic Heart очень хочется, чтобы и у GFA Games всё получилось.

#pioner #gfa games
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