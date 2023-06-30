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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Закрытое бета-тестирование RoboCop: Rogue City пройдёт на следующей неделе
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Разработчики из польской студии Teyon, которых мы знаем по неплохому экшену Terminator: Resistance, в данный момент завершают свою работу над шутером RoboCop: Rogue City. Сейчас стало известно, что у некоторых игроков будет возможность опробовать проект уже на будущей неделе в рамках закрытого тестирования.

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Закрытое бета-тестирование RoboCop: Rogue City должно пройти в сервисе Steam в период с 3 по 9 июля, эти сроки ранее были опубликованы в пресс-релизе компании. Для участия нужно подать заявку по специальной форме, но отобраны будут «самые достойные граждане». Тут разработчики, разумеется, отсылают ко вселенной «Робокопа», а не пытаются выставить кого-то из пользователей в лучше свете.

Требования к участникам тестирования довольно стандартные: возраст старше 18 лет, аккаунты в Steam и Discord, а также владение английским языком для поддержания связи с разработчиками.

Наконец, для участия в тестировании обязательно нужно обладать компьютером со следующими требованиями (речь идёт о минимальных):

  • ОС: Windows 10, 11 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i7-3770 с 3,7 ГГц или Ryzen 5 1600 с 3,7 ГГц;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Гбайт) или AMD Radeon RX 5500 XT (8 Гбайт);
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • DirectX: 12;
  • место на диске: 100 Гбайт.

Участники тестирования не смогут поделиться впечатлениями от увиденного из-за довольно жёсткого NDA (соглашение о неразглашении данных): никаких скриншотов и видеоматериалов. В любом случае, ждать релиза финальной версии осталось не так уж и долго.

опробовать проект уже на будущей неделе в рамках закрытого тестирования.

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RoboCop: Rogue City поступит в продажу в сентябре текущего года на PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Это одиночный шутер с довольно объёмной сюжетной кампанией продолжительностью до 30 часов с графикой на Unreal Engine. Авторы при описании проекта упоминают вариативность — как минимум, будет несколько концовок.

#teyon #robocop rogue city
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