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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Релиз Baldur’s Gate 3 на PC состоится почти на месяц раньше, чем планировалось
Глава Larian также рассказал о трудностях портирования игры на Xbox Series X|S.
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Буквально вчера компания Larian Studios озвучила новые даты релиза для своей ролевой игры Baldur’s Gate 3. Как правило, студии переносят выход своих продуктов на более поздний срок, но в случае с масштабным проектом от бельгийцев дело обстоит ровно противоположным образом. PC-версия выйдет не 31, а 3 августа, а на PS5 игра появится 6 сентября.

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Понять решение Larian Studios довольно просто, если вспомнить, что в сентябре нас ждёт Starfield (выходит на PC и Xbox Series X|S), а также дополнение Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077. Зачем конкурировать за внимание игрока, если его можно забрать месяцем раньше? А в случае с подбором даты релиза Baldur’s Gate 3 на PS5 бельгийцы подошли с выдумкой: именно 6 сентября, когда их проект появится на консоли Sony, выходит Starfield. Игра от Bethesda не будет доступна на PS5, но владельцам устройства горевать точно не придётся, как видите.

Baldur’s Gate 3 также должна выйти и на Xbox Series X|S, но пока разработчики испытывают трудности с портированием проекта. Виной всему младшая консоль Xbox Series S, в отношении которой Larian Studios сейчас пытается решить вопрос с производительностью в режиме кооператива на разделённом экране. Свен Винке, глава компании, в интервью изданию IGN признался, что пока этот режим не получается заставить работать должным образом на Xbox Series S.

В рамках интервью Свен Винке признался, что его студии крайне важно обеспечивать паритет между двумя Xbox Series в плане набора возможностей — это важное условие от Microsoft. Поэтому команда не может отказаться от реализации кооператива с разделением экрана для Series S, оставив всё только для Series X.

Глава Larian подчеркнул, что оптимизация клиента Baldur’s Gate 3 для Xbox Series X пока не соответствует стандартам студии. Во многом это связано с большим количеством контента, выпущенного для игры во время раннего доступа. Помощь в доработке сейчас оказывают специалисты из Microsoft — если точнее, то из игрового подразделения Xbox.

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Девелоперы действительно хотят выпустить свой проект на Xbox Series X|S, но ограниченные ресурсы не дают протестировать всё должным образом одновременно для всех платформ. Именно поэтому сначала Baldur’s Gate 3 выйдет на PC — это также стоит расценивать как жест благодарности для игроков, которые поддерживали проект с начала раннего доступа. Напомним, на релизе ролевый эпос получит текстовый перевод на русский язык, а уже 7 июля его авторы детальнее расскажут о финальной версии своего произведения.

#larian studios #baldurs gate 3
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