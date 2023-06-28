Игрушка, по видимости, оказалась не одноразовой.

Когда Valve в своё время представила портативный ПК Steam Deck, многие решили, что это будет баловство максимум на несколько вечеров, после чего это устройство будет валяться на полке без дела. Так-то оно, может быть, и так, но количество видеоигр, которые полностью поддерживаются данным портативным ПК, уже перевалило за десять тысяч, а конкретно составило 10 002 штуки, о чём рапортовал портал Steam Deck Life.

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Из этих 10 002 видеоигр полностью официально подтверждёнными и оптимизированными к работе на Steam Deck являются 3 472, а ещё 6 530 — работают, но могут потребовать пользовательских настроек.

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Официальные продажи Steam Deck начались в феврале прошлого года. По различным оценкам, Valve до конца этого года может суммарно реализовать свыше трёх миллионов данных устройств. Что, конечно, не очень много, но и прибор, справедливости ради, неординарный: по сути, перед нами своеобразный гибрид ПК, консоли и портативной приставки Nintendo Switch, позволяющий играть в десять тысяч самых разных игр.