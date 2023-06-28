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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Приключенческий боевик Star Wars Eclipse выйдет только в 2026 году — инсайдер
И не какой-то там инсайдер, а очень авторитетный.
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За последние несколько лет во франшизе «Звёздных войн» вышло (а выйдет ещё больше) столько разных видеоигр, что немудрено во всём этом многообразии и великолепии запутаться. Star Wars Eclipse — проект, анонсированный в конце 2021 года, и за производство которого отвечают мастера «интерактивного кино» из Quantic Dream, до сих пор пребывает в ранней стадии разработки. Подробной информации об игре нет, когда она выйдет, даже приблизительно никому непонятно. Никому, кроме авторитетного инсайдера Тома Хендерсона, который имеет свои источники в игровой индустрии.

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И эти самые источники на ушко Хендерсону и шепнули, что Star Wars Eclipse выйдет ещё очень, очень и очень нескоро, а если конкретнее, то не раньше, чем в 2026 году.

Столь отдалённая перспектива релиза игры связана с тем, что по своим масштабам она многократно, если не в десятки раз, превосходит всё то, над чем ранее приходилось работать Quantic Dream. Кроме того, имеются трудности с набором новых сотрудников: Quantic Dream, дескать, потеряла репутацию из-за вбросов о рабочей атмосфере в коллективе.

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Так что релиз в 2026 году — это ещё, скорее всего, даже наиболее оптимистичный сценарий развития ситуации. В прошлом году источники того же Хендерсона и вовсе прогнозировали релиз Star Wars Eclipse в период с 2027 по 2028 год включительно. В общем, как показывает практика, скорее всего данный проект будет отправлен «в стол»: слишком долгая разработка по определению делает игру неокупаемой, ведь все эти годы сотрудникам надо платить зарплаты, и выгоднее просто бросить процесс, чем ждать у моря погоды.

#quantic dream #star wars eclipse
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