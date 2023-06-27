Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Wargaming показала 20 секунд World of Tanks 2.0 — нового танкового экшена с передовой графикой
Выглядит действительно хорошо. Но донат ещё как будет просить.
рекомендации
Скидки до 80% на ночной распродаже - смотри
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле чем при курсе 75
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
-19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus

На известном портале WOT Express появилась информация о том, что разработчики популярного сетевого боевика World of Tanks из студии Wargaming уже на протяжении долгого времени трудятся над проектом в аналогичном жанре, но только более современным. Игра получила кодовое название Project CW.

реклама

Сотрудники известного портала (это ещё и большие сообщества в социальных сетях, не будем забывать) опубликовали у себя на канале в YouTube 20-секундное видео с приглашением на закрытое тестирование Project CW. Также стало известно, что чуть ранее в этом месяце новая игра от Wargaming прошла первые глобальные тесты.

Сам ролик интересен тем, что даёт понять, на каком уровне здесь будет реализована графика и детализация танков. Она на порядок выше той, что сейчас есть в «Мир танков» и World of Tanks. Сотрудники WOT Express рассказали, что в основу Project CW лягут бои на технике поздней стадии холодной войны с 1980 года. Также обещана продуманная система персонализации танков и экипаж иного уровня.

В игре будут реализованы игры с ботами, механика расходных материалов и многое другое. При просмотре данного видеоролика можно сделать вывод, что Project CW был вдохновлён играми серии Battlefield. Отсюда в танковый экшен перейдёт ключевой режим с захватом точек и полноценным возрождением.

рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
ASUS 3070 Gaming за гроши в Регарде
На порядок упала цена Samsung S22 Ultra
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
-20000р на 4080 MSI Suprim X
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
-200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
-15000р на 4070 Ti ASUS в Ситилинке
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
-24000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
-50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Релиз Project CW должен состояться не раньше осени 2024 года в лаунчере Wargaming и Steam. Если верить заявлениям WOT Express, то проект в первую очередь ориентируется на Европу и США. Соответственно, если игра выйдет в России или Беларуси, то точно не под крылом Lesta Games.

#wargaming #world of tanks 2
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Арнольд Шварценеггер и Милла Йовович отпразднуют Новый год в World of Tanks, но не в «Мире танков»
Онлайны «Мира танков», «Мира кораблей» и Tanks Blitz практически не пострадали от ухода Wargaming из РФ и РБ
Lesta Games вложит до 9 млрд рублей в развитие «Мира танков», «Мира кораблей» и новых игр
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Младший брат "Кинжала": Чем будет вооружен российский истребитель пятого поколения Су-57
+
Как оказалось, собрать мощный игровой компьютер для 4К@60 fps можно всего за 110 000 рублей
71
Вытесняя доллар, валюта БРИКС создаст угрозу мировому лидерству США – Западные эксперты
11
Моё мнение о будущем ЧВК Вагнер
2
Лучшие комбинации процессоров Ryzen 5000 и материнских плат для игровых ПК летом 2023 года
21
Лукашенко: а я сейчас вам покажу, откуда нападение готовилось
71
Краткое тестирование в игре Miasma Chronicles
1
На фоне СВО Дания передает Украине свои F-16 и начинает обучение пилотов ВСУ
+
Итоги гоночного уик-энда 24-25 июня
+
Как Пригожин Бэтменом захотел стать - моё мнение на тему "что это было"
34

Сейчас обсуждают

Alex-IT
00:27
Во-вторых https://ru.wikipedia.org/wiki/Dagor_Engine "Он базируется на DirectX3D 11" а на 10 базировалась более старые версии движка.
История компании Gaijin Entertainment и её путь к успеху
Alex-IT
00:25
Во-первых в системных требованиях War Thunde в Стиме https://store.steampowered.com/app/236390/War_Thunder/?l=russian написано DirectX: Версии 11 в минимальных требованиях.
История компании Gaijin Entertainment и её путь к успеху
Красавин Иван
00:24
40хх мало покупают, вот и будут распродвать
NVIDIA представит видеокарты RTX 50 в 2025 году
Красавин Иван
00:23
Кстати ДЛСС лично для мне не нравится, постоянно рушится четкость и гладкость изображения, это технология только для экстренных случаев
Почему уже через 2 дня GeForce RTX 3060 «превратится в тыкву» – изучаем тесты GeForce RTX 4060
Ильнур Көәңғүҫҡһ
00:17
Холодильник больше +5 градусов по Цельсию не охлаждает. Это наверное был морозильник , и они только до -15 градусов по Цельсию охлаждают. Температура наверное по Фаренгейту или же фреон закончился раз...
Уборщица выключила холодильник из-за раздражающего звука и разрушила 25 лет исследований
Ольга Ольга
00:17
Не позорьте Вагнер! У нас на кладбище их флаги ,даже на специально выделенном месте ,для почетных граждан города. Это герои, раз они там лежат. И они не зря погибли ! Поливать грязью проще всего ! Л...
Пригожин поделился своей версией причин вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер»
Sergei Semagov
00:14
Пригожин человек народный. Конечно Америкосам он не выгоден. А наша власть их устраивает. "Почему-то "
Во время мятежа Пригожина США держали прямую связь с властями РФ
Alex-IT
00:14
Вполне возможно. Игры были может и не первыми, но опыта нормальных игр видимо ещё не было.
История компании Gaijin Entertainment и её путь к успеху
JM+
00:10
Плохому танцору всегда что-то мешает... Не, ребята, техника не говно. Просто опыта не хватило. Ещё бы лет десять опыта и ого-го!
В госдепе заявили, что США хотят добиться экстрадиции Пригожина
SeTi2019
00:09
В РФ Вагнер содержали на бюджете. У беларусов таких денег нет. В Африке столько солдат не нужно. С чего ты решил, что беларусы кинутся их защищать? Аля как байки из совка про вьетнамцев или кого там?
Путин: ЧВК «Вагнер» полностью финансировалась государством
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем