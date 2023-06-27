На известном портале WOT Express появилась информация о том, что разработчики популярного сетевого боевика World of Tanks из студии Wargaming уже на протяжении долгого времени трудятся над проектом в аналогичном жанре, но только более современным. Игра получила кодовое название Project CW.
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Сотрудники известного портала (это ещё и большие сообщества в социальных сетях, не будем забывать) опубликовали у себя на канале в YouTube 20-секундное видео с приглашением на закрытое тестирование Project CW. Также стало известно, что чуть ранее в этом месяце новая игра от Wargaming прошла первые глобальные тесты.
Сам ролик интересен тем, что даёт понять, на каком уровне здесь будет реализована графика и детализация танков. Она на порядок выше той, что сейчас есть в «Мир танков» и World of Tanks. Сотрудники WOT Express рассказали, что в основу Project CW лягут бои на технике поздней стадии холодной войны с 1980 года. Также обещана продуманная система персонализации танков и экипаж иного уровня.
В игре будут реализованы игры с ботами, механика расходных материалов и многое другое. При просмотре данного видеоролика можно сделать вывод, что Project CW был вдохновлён играми серии Battlefield. Отсюда в танковый экшен перейдёт ключевой режим с захватом точек и полноценным возрождением.
Релиз Project CW должен состояться не раньше осени 2024 года в лаунчере Wargaming и Steam. Если верить заявлениям WOT Express, то проект в первую очередь ориентируется на Европу и США. Соответственно, если игра выйдет в России или Беларуси, то точно не под крылом Lesta Games.