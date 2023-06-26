Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Первое дополнение для Atomic Heart про «озабоченного» робота Элеанору выйдет 2 августа
А ещё в игре появился режим «Новая игра+».
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
-19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus

Разработчики из студии Mundfish добавили в свой дебютный проект Atomic Heart режим «Новая игра+», а также поделились подробностями о первом дополнении для шутера.

реклама

Итак, дополнение называется «Инстинкт Истребления» продолжает основной сюжет Atomic Heart. Майор П-3 возвращается на «Объект-3826», там он продолжит исследовать комплекс Менделеева, а также прилегающие к нему болота. Задача исследования — поиск ответов о роботе Элеаноре, с которой у главного героя закрепилась тесная связь ещё в оригинале.

В дополнении также должен появиться новый таинственный персонаж, а также старые знакомые. Появятся там и новые враги — шарообразные роботы БУС-А, которые могут соединяться друг с другом, образуя тем самым механические гусеницы или человекоподобного гиганта.

В дополнении «Инстинкт Истребления» появится ещё новое оружие «Секатор» для дальнего боя и «Клуша» для ближнего. А у перчатки появится новая способность — «Техностазис», которая позволит управлять временем.

Релиз «Инстинкта Истребления» запланирован на 2 августа, это первое из четырёх сюжетных DLC, которое включает в себя свежие локации, лаборатории, противников, оружие и многое другое.

рекомендации
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
На порядок упала цена Samsung S22 Ultra
-50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
-200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Что до режима «Новая игра+», то он уже доступен в игре. При запуске нового прохождения у игрока будут доступ ко всем разблокированным навыкам и арсеналу. Но и враги смогут удивить чем-то новеньким: особыми эффектами сопротивления и атаками в виде разноцветных аур.

#atomic heart #mundfish
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Atomic Heart обзавелась демоверсией
Книга с предысторией «Предприятия 3826» из шутера Atomic Heart поступит в продажу уже 31 мая
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

7 самых популярных телевизоров в российской рознице – что купить, и как сэкономить летом 2023г
14
Как оказалось, собрать мощный игровой компьютер для 4К@60 fps можно всего за 110 000 рублей
49
Лучшие комбинации процессоров Ryzen 5000 и материнских плат для игровых ПК летом 2023 года
21
Лукашенко: а я сейчас вам покажу, откуда нападение готовилось
107
Вытесняя доллар, валюта БРИКС создаст угрозу мировому лидерству США – Западные эксперты
9
Обзор игрового ноутбука Sony VAIO 2006 года на Windows Vista с RAID0 в 2023 году + тесты в 58 играх
24
Почему красный Марс иногда окрашивается в зелёный цвет
10
Итоги гоночного уик-энда 24-25 июня
+
На сайте Gigabyte есть информация не только о Ryzen 7 5700, но и о Ryzen 3 5100
4
Почему четверть экспорта оружия поставляется Израилем арабским странам
+

Сейчас обсуждают

хахахер
23:07
а после уже обращения к народу сегодня вечером 22:44 26.06.2023 Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств Песков: Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств, в том чи...
Владимир Путин разъяснил что будет дальше с ЧВК Вагнер
Saf- Saf
23:07
Это не ЦиПсо - это шеша))) У него крутой комп, ваще))) Он как кинет фотку своего компа, ты сразу поймешь)))
Пригожин поделился своей версией причин вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер»
Дмитрий
23:04
Налетай! торопись. Покупай живопись по 300 и 330 написано же что уже нет. Перекупы уже расхватали теперь на ебей по 370 лежат. Я пролистал сам посмотрел. дешевле 380 нету. в основном 400+\не ...
В зарубежном интернет-магазине появились MSI GeForce RTX 4060 с ценой от 299 долларов
хахахер
22:59
колоть будут этой ночью украину чую.Просто поздновато для подобных совещаний,выбрано время рабочее 22:44 26.06.2023 Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств Песков: Путин проводит с...
Путин поблагодарил военнослужащих, граждан и одумавшихся командиров и бойцов ЧВК «Вагнер» за консолидацию во время смуты
Михаил Шавкин
22:55
Да ты сам,похоже,бухнул,или с головой не в порядке..
СМИ сообщают, что Пригожин уже находится в Минске
Cowboy Huggies
22:51
Повермана на 300 ватт хватит?
Звание народной видеокарты переходит к GeForce RTX 4060 — больше FPS при той же цене
хахахер
22:44
походу ночь лихая эта будет 22:44 26.06.2023 Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств Песков: Путин проводит совещание с руководителями силовых ведомств, в том числе с Шойгу
Окно для Пригожина: озвучены варианты для ЧВК «Вагнер» в Белоруссии и Африке
DonCarleone
22:43
так ситуация уже вышла из под контроля....попробуйте вмешайтесь, вагнер вас порубит всех там
Столтенберг заявил о готовности НАТО быстро реагировать при перемещении группы «Вагнера»
vladis72
22:40
понял. понимающих прям очередь. вякалки диванные.
Лучшие комбинации процессоров Ryzen 5000 и материнских плат для игровых ПК летом 2023 года
Listoman
22:38
3060ti быстрее 7600 на 10/50%, то есть 4060 будет на уровне/быстрее и иметь fg, что выведет её на недосягаемый уровень)
Звание народной видеокарты переходит к GeForce RTX 4060 — больше FPS при той же цене
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем