А ещё в игре появился режим «Новая игра+».

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Разработчики из студии Mundfish добавили в свой дебютный проект Atomic Heart режим «Новая игра+», а также поделились подробностями о первом дополнении для шутера.

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Итак, дополнение называется «Инстинкт Истребления» продолжает основной сюжет Atomic Heart. Майор П-3 возвращается на «Объект-3826», там он продолжит исследовать комплекс Менделеева, а также прилегающие к нему болота. Задача исследования — поиск ответов о роботе Элеаноре, с которой у главного героя закрепилась тесная связь ещё в оригинале.

В дополнении также должен появиться новый таинственный персонаж, а также старые знакомые. Появятся там и новые враги — шарообразные роботы БУС-А, которые могут соединяться друг с другом, образуя тем самым механические гусеницы или человекоподобного гиганта.

В дополнении «Инстинкт Истребления» появится ещё новое оружие «Секатор» для дальнего боя и «Клуша» для ближнего. А у перчатки появится новая способность — «Техностазис», которая позволит управлять временем.

Релиз «Инстинкта Истребления» запланирован на 2 августа, это первое из четырёх сюжетных DLC, которое включает в себя свежие локации, лаборатории, противников, оружие и многое другое.

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Что до режима «Новая игра+», то он уже доступен в игре. При запуске нового прохождения у игрока будут доступ ко всем разблокированным навыкам и арсеналу. Но и враги смогут удивить чем-то новеньким: особыми эффектами сопротивления и атаками в виде разноцветных аур.