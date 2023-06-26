Разработчики из студии Mundfish добавили в свой дебютный проект Atomic Heart режим «Новая игра+», а также поделились подробностями о первом дополнении для шутера.
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Итак, дополнение называется «Инстинкт Истребления» продолжает основной сюжет Atomic Heart. Майор П-3 возвращается на «Объект-3826», там он продолжит исследовать комплекс Менделеева, а также прилегающие к нему болота. Задача исследования — поиск ответов о роботе Элеаноре, с которой у главного героя закрепилась тесная связь ещё в оригинале.
В дополнении также должен появиться новый таинственный персонаж, а также старые знакомые. Появятся там и новые враги — шарообразные роботы БУС-А, которые могут соединяться друг с другом, образуя тем самым механические гусеницы или человекоподобного гиганта.
В дополнении «Инстинкт Истребления» появится ещё новое оружие «Секатор» для дальнего боя и «Клуша» для ближнего. А у перчатки появится новая способность — «Техностазис», которая позволит управлять временем.
Релиз «Инстинкта Истребления» запланирован на 2 августа, это первое из четырёх сюжетных DLC, которое включает в себя свежие локации, лаборатории, противников, оружие и многое другое.
Что до режима «Новая игра+», то он уже доступен в игре. При запуске нового прохождения у игрока будут доступ ко всем разблокированным навыкам и арсеналу. Но и враги смогут удивить чем-то новеньким: особыми эффектами сопротивления и атаками в виде разноцветных аур.