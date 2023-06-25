Разработчики из Riot Games представили сразу два трейлера, посвящённых новому персонажу сетевого шутера Valorant. Новичка зовут Deadlock — это страж из Норвегии, которая лишилась руки из-за медведя и обзавелась впоследствии механическим протезом. По здешней легенде, девушку в какой-то момент спас отряд Valorant, к которому она и примкнула.
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Первый ролик получил название «Всё сначала» — он посвящён седьмому эпизоду в «лоре» Valorant. Видеоматериал акцентирует внимание на предыстории Deadlock, включая сам момент потери конечности. Не беспокойтесь: всё обставлено в рамках возрастного рейтинга, так сказать.
Второй ролик — это официальный анонс игрового процесса Deadlock. Героиня умеет ставить с помощью дрона стены-преграды, а с помощью «ульты» — на время обезвреживать оппонентов. Но нужно обязательно дождаться статьи с детальным описанием всех «абилок» норвежки, пока мы лишь описываем увиденное своими словами.
Deadlock будет доступна для открытия в Valorant начиная с 27 июня, тогда же стартует седьмой эпизод Valorant. Кстати, оба ролика полностью переведены на русский язык: у студии Riot Games нашлись возможности, силы, желание заплатить российским актёрам. Например, саму Deadlock озвучивает Вероника Саркисова — её узнаваемым и неповторимым голосом также вещают Сомбра из Overwatch, Рампарт из Apex Legends, Серана из Skyrim, а также многие другие персонажи игр последних лет.