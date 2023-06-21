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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Valve: большинство игроков в Dota 2 не покупают боевой пропуск, поэтому он упраздняется в пользу классических обновлений
Апрельские «Новые горизонты» стали текущим стандартом для будущих апдейтов.
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Компания Valve в скором времени собирается праздновать десятую годовщину не нуждающейся в представлении сетевой игры Dota 2. В рамках подготовки к данному событию разработчики опубликовали большую заметку официальном блоге игры в Steam. Авторы решили поразмышлять о долгой истории обновлений «Доты», а также поделиться своими выводами и рассказать, как накопленный опыт поможет сделать проект ещё лучше в предстоящем обновлении.

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p>Всё верно: Dota 2 вновь жду изменения, которые по своей значимости хоть и не могут потягаться с обновлением «Новые горизонты» от 21 апреля текущего года, но тоже важны. В своём сообщении Valve напомнила, что с 2013 года киберспортивный турнир The International по Dota 2 всегда сопровождался особым боевым пропуском с разным контентом. Но в 2023 году от традиции было решено отказаться.

Разработчики отметили, что боевой пропуск Dota 2 устроен таким образом, что в него можно впихнуть любой контент. Поэтому со временем он начал вытеснять собой то, что могло выходить в рамках тематических апдейтов, мини-игр и тому подобных вещей. Новые режимы игры, функции, аксессуары — пропуск забирал всё интересное, поэтому по другим каналам апдейты получались скучными. Это изменится в ближайшем будущем.

«В прошлом году мы начали задаваться вопросом: приносит ли игре пользу наличие единственной ключевой точки, на которую завязан выпуск всего контента? По отдельности каждое наше решение казалось правильным: боевой пропуск сам по себе повышал значимость включённых в него наград, так что их становилось всё больше. В результате одна часть года изобиловала нововведениями, но мы почти не могли уделять время увлекательному и важному для игроков контенту, который нельзя было разместить на линии наград в боевом пропуске», — размышляют о природе компендиума девелоперы из Valve.

Осознав проблему, в начале текущего года Valve решила провести эксперимент: направить часть ресурсов, которые обычно использовали для боевого пропуска, на не вписывающиеся в его формат более рискованные новшества. Первым таким обновлением и стали те самые «Новые горизонты» с версией игры 7.3.

Команда поддержки также призналась, что большинство игроков Dota 2 не покупают пропуск и не получают его награды. При этом у каждого пользователя есть возможность изучить новую карту, попробовать новые предметы и «случайно умереть от Терзателя». Очевидно также, что каждому игроку приносят пользу улучшенный интерфейс и новые функции клиента. Реакция сообщества на «Новые горизонты» убедила Valve, что в долгосрочной перспективе и для игры, и для игроков будет лучше, если команда станет меньше работать над косметическими наградами для боевого пропуска и больше — над разнообразными занятными обновлениями.

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«Нам не терпится узнать, какое будущее ждёт Доту и что нам позволят сделать эти изменения. Мы уже работаем над следующими обновлениями и множеством косметических предметов — и ведём переговоры о месте проведения The International 2024. Избавив цикл обновлений и выпуска контента от временных и структурных рамок боевого пропуска, мы можем вернуться к тому формату работы, который знаком нам лучше всего: поиску всевозможных идей, которые мы будем исследовать вместе с вами», — подытожили авторы в своём сообщении.

#valve #dota 2
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