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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Переиздание трилогии Metal Gear Solid выйдет на ПК и консолях 24 октября
Дату сообщили в рамках прошедшей презентации Nintendo Direct.
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Компания Konami анонсировала дату релиза сборника Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 — это случилось в рамках июньской презентации Nintendo Direct. Набор игр выйдет не только на консоли Nintendo Switch, но ещё на ПК, PS5, Xbox Series X и S.

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В сам сборник вошли переиздания Metal Gear Solid и её VR-миссии, Metal Gear Solid 2: Sons of the Liberty и Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Для любителей ещё более древней классики издатель туда включил оригинальные Metal Gear, Snake’s Revenge и Metal Gear 2: Solid Snake.

p>Сам сборник будет содержать в себе не только игры: по давней традиции, туда «насыпят» различных бонусов, вроде саундтреков, графических романов и даже сценариев. С ценой Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 издательство тоже определилось: $60, как за полноценную AAA-игру. Понятно, что будут действовать региональные цены, но скептики всё равно посчитают такой прайс слишком крутым для сборника простых HD-обнов классических проектов.

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Переиздание трилогии MGS поступит в продажу 24 октября текущего года, у пользователей также будет возможность купить каждую игру по отдельности за $19,99. Предзаказы откроются в ближайшее время.

#konami #metal gear solid #mgs
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