В компании Electronic Arts наметилась масштабная реструктуризация, всё будет разделено в рамках двух подразделений: EA SPORTS и EA Entertainment. Об этом сообщил генеральный директор EA Эндрю Уилсон в своём открытом письме, которое появилось на официальном сайте. В этом же сообщении указывается, что реструктуризация понадобилась для того, чтобы дать студиям больше свободы.
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Итак, EA Entertainment — это бывшая EA Games, данное подразделение возглавит Лора Мила, ранее занимавшая пост операционного директора Electronic Arts. В своей новой должности Лора Мила будет контролировать создание крупных игр издательства. В представленном подразделении останутся Respawn Entertainment, создатели SIMS и многочисленные студии мобильной разработки.
Что до EA SPORTS, то название подразделения предопределяет его судьбу — то есть, оно продолжит заниматься спортивными играми, но уже как самостоятельная компания внутри крупного издательства. Руководить «спортивным» подразделением Electronic Arts оставили Кэма Вебера.
EA Entertainment и EA SPORTS будут подчиняться генеральному директору EA Эндрю Уилсону. Руководители структурных подразделений получат расширенные полномочия и смогут оказывать влияние на финансирование тех или иных проектов.
Все заявленные преобразования с Electronic Arts должны продлиться в течение нескольких месяцев.