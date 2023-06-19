Мероприятие пройдёт с 19 по 26 июня.

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MSI RTX 4060 Ti за 40 тр в Регарде

Компания Valve объявила о начале июльского фестиваля «Играм быть» 2023 года в Steam. В период с 19 по 26 июня у пользователей сервиса будет возможность опробовать ещё не выпущенные игры от дебютантов и ветеранов индустрии. Также в рамках мероприятия можно смотреть трансляции разработчиков и, разумеется, добавлять понравившееся продукты в список желаемого.

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В рамках фестиваля «Играм быть» доступны сотни демоверсий готовящихся к выпуску игр самых разных жанров от команд со всего света. Для удобства Valve разбила каталог представленных «демок» по категориям и основным меткам. Помимо этого, пользователи могут искать игры по поджанрам или особым характеристикам.

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Если вам такие мероприятия от Valve нравятся, то не забудьте ознакомиться с расписанием трансляций и чатов разработчиков, после чего выберете те, которые интересны вам. Ну, и никуда не делся сформированный лично для вас список рекомендаций фестиваля. Это поможет быстрее находить популярные демоверсии, похожие на ваши любимые игры.