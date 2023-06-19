Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Стартовал летний фестиваль «Играм быть» в Steam: бесплатные демоверсии и трансляции от разработчиков со всего света
Мероприятие пройдёт с 19 по 26 июня.
рекомендации
MSI RTX 4060 Ti за 40 тр в Регарде
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
-10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

Компания Valve объявила о начале июльского фестиваля «Играм быть» 2023 года в Steam. В период с 19 по 26 июня у пользователей сервиса будет возможность опробовать ещё не выпущенные игры от дебютантов и ветеранов индустрии. Также в рамках мероприятия можно смотреть трансляции разработчиков и, разумеется, добавлять понравившееся продукты в список желаемого.

реклама

В рамках фестиваля «Играм быть» доступны сотни демоверсий готовящихся к выпуску игр самых разных жанров от команд со всего света. Для удобства Valve разбила каталог представленных «демок» по категориям и основным меткам. Помимо этого, пользователи могут искать игры по поджанрам или особым характеристикам.

рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Если вам такие мероприятия от Valve нравятся, то не забудьте ознакомиться с расписанием трансляций и чатов разработчиков, после чего выберете те, которые интересны вам. Ну, и никуда не делся сформированный лично для вас список рекомендаций фестиваля. Это поможет быстрее находить популярные демоверсии, похожие на ваши любимые игры.

#steam #valve #играм быть
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Valve опубликовала топ-20 самых популярных игр на Steam Deck: хардкорная Elden Ring на первом месте
Windows 11 установлена на компьютеры свыше трети пользователей Steam
Клиент Steam получил масштабное обновление: улучшенные уведомления, новый внешний вид, переделанный оверлей и многое другое
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Самая горячая сборка лета 2023 года на NVIDIA + Intel за 70 000р для любых игр в разрешении 1080р
34
Сериал Бункер (Silo) - немножко хорошей фантастики
17
О некоторых мусорных криптовалютах стоимостью от одной миллионной цента
4
Битву за звание лучшей игры года объявляю начатой
17
Phenom X4 пятнадцать лет спустя
17
Собираю игровой ПК для себя за 100 000р – 4 Тб SSD, Ryzen 7 5800X3D + Radeon RX 6750 XT
22
Что пошло не так у контрнаступления ВСУ - разбираемся на картах
4
Танковое кладбище из десятков Леопардов образовалось после атак ВСУ 17-18 июня в Запорожье
18
Итоги гоночного уик-энда 17-18 июня
4
Израиль разрабатывает систему ПРО, способную перехватывать гиперзвуковые ракеты — Sky Sonic
1

Сейчас обсуждают

armadaovs
22:19
i5?? его квады в хвост и в гриву использовали, какие ещё i5?
Phenom X4 пятнадцать лет спустя
armadaovs
22:12
автор недостаточно натренировал своего ии помощника. даже резюмировать нормально не смог.
Что будет с экономикой России в 2024 году - моё мнение, рассказываю простыми словами
armadaovs
22:11
а ты думаешь для чего он переоборудовал десантный корабль в мини авианосец для бпла?
Подрыв Турецкого Потока диверсантами Украины при разведподдержке США становится все более вероятным
Midnight Sun
22:05
"Что любопытно, внутри находился полный боекомплект, а также инструкция по эксплуатации" С Ф-16 так же будет. Вспоминая старый анекдот, "Посадка в следующем номере"
Daily Mail: русские используют трофейную технику в качестве камикадзе – Т-54 уничтожил опорник ВСУ
Vse_putem
22:00
Не трате деньги на эти говнопк, лучше купите дроны для армии!!!
Собираем игровой ПК, который справится с Phantom Liberty, новым дополнением для Cyberpunk 2077
Юрий Полкунов
21:38
Если останется часть западного укрорейха ваплачивать за это говновооружение будут еще и правнуки, так что не расслабляйтесь, просите еще.
NYT: Киев заплатил $800 млн за оружие, которое частично или полностью не поставлено
armadaovs
21:37
пилоту тоже нужно спасибо сказать.
Российский Ка-52 «Аллигатор» потерял часть хвостовой балки, но смог вернуться на базу для ремонта
armadaovs
21:36
откуда у банкрота столько денег?
NYT: Киев заплатил $800 млн за оружие, которое частично или полностью не поставлено
Зю
21:34
Хочу стать женщиной к выходу фильма, чтобы быть частью истории
В Англии решили снять ужастик про Золушку - как она мстит за унижения
Юрий Полкунов
21:33
Вы заметили что ми28мн почти ни где не показывают, да они в паре с ка52 работают хорошо, но что то мне сдается что мин. обороны больше любит ка 52 как осноаной ударный вертолет.
Российский Ка-52 «Аллигатор» потерял часть хвостовой балки, но смог вернуться на базу для ремонта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем