Скотт Мерсер проработал в Blizzard около 26 лет.

Когда вы наблюдаете за действиями и продукцией современной Blizzard Entertainment, необходимо всегда отдавать себе отчёт в том, что тех, кто ковали величие «той самой» Blizzard, в компании уже давным-давно нет, и, более того, она стремительно теряет ещё тех немногих оставшихся ветеранов.

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В частности, сегодня об уходе объявил Скотт Мерсер, работавший в Blizzard с 1997 года и участвовавший в работе практически над всеми культовыми проектами коллектива: StarCraft, Warcraft III, World of Warcraft и Overwatch.

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По словам Мерсера, он переходит в «новую фазу своей жизни», в которой он собирается уделить свои время и энергию своему «физическому и ментальному» здоровью. Вообще, основной «исход» талантливых людей из Blizzard произошёл за последние несколько лет. Часть из них основала свои студии, которые сейчас занимаются производством стратегий в реальном времени, другая часть будто бы растворилась в воздухе — о них теперь ничего не слышно. В любом случае, ничего хорошего в происходящем нет: современные геймдизайнеры со своими задачами явно не справляются, а Blizzard Entertainment давным-давно является самым нерезультативным подразделением холдинга Activision Blizzard. И непродолжительный успех Diablo IV вряд ли способен изменить общую картину ситуации.