Потому что проект действительно любопытный.

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Одной из наиболее любопытных видеоигр из числа запланированных к релизу в оставшейся половине текущего года является ролевой боевик Lies of P, действие которого разворачивается в мрачной вселенной, основанной на сказке о Пиноккио. На прошлой неделе открылся доступ к демонстрационной версии Lies of P, и вот, на сегодняшний день выяснилось, что число загрузок этой демоверсии перевалило за один миллион.

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Вместе с тем Lies of P смогла добиться пикового значения числа зрителей на Twitch в 170 тысяч человек, а также попасть в Топ-3 наиболее популярных тем обсуждений на Twitter.

Бытует мнение, что своей популярностью Lies of P обязана именно сеттингу, который геймеры уже назвали гибридом Bloodborne и Dark Souls с приправой из «сказочности».

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Если вы ещё не опробовали «демку» Lies of P, то имеет смысл поторопиться: она будет активна до 27 июня, после чего останется только ждать 19 сентября, на которое запланирован релиз проекта.