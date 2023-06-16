Оказалось, что телефоны у геймеров всё же есть.

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

К этому факту можно относиться по-разному, но мобильные видеоигры собирают основную «кассу» на рынке. Далеко ходить не нужно: по данным аналитической компании Data.ai, вышедшая в начале лета прошлого года Diablo Immortal, которая в своё время в связи с неудачным временем анонса вызвала у геймерской общественности бурю негативных эмоций, на сегодняшний день заработала уже свыше 525 миллионов долларов только на платформах Android и iOS.

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Примечательно, что Diablo Immortal разместилась на пятнадцатой строчке самых быстро достигших отметки в 500 миллионов долларов выручки мобильных видеоигр. Главными любителями «сливать» деньги в Diablo Immortal оказались американцы и китайцы, суммарная доля которых составила больше 60 %. В России и Беларуси, естественно, по нулям, потому что Activision Blizzard с наших рынков ушла. В СНГ в целом тоже по нулям.

Вместе с тем Diablo Immortal, к слову, доступна и на PC, но результатами выручки проекта на «царской» платформе мы пока не обладаем. Рискнём предположить, что в условиях наличия на PC таких «настоящих» игр серии Diablo, как Diablo III и теперь Diablo IV, реального места Immortal на данной платформе, как и выручки на ней, нет.