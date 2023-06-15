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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Клиент Steam получил масштабное обновление: улучшенные уведомления, новый внешний вид, переделанный оверлей и многое другое
Про Steam Deck тоже не забыли.
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Ещё в апреле текущего года компания Steam принялась тестировать обновление для настольной версии сервиса Steam. Апдейт получался слишком масштабным, его тестирование растянулось на два месяца. А уже сегодня Valve объявила о том, что улучшенная версия приложения прошла все необходимые тестирования и стала доступна всем пользователям сервиса.

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Valve отметила, что самые важные изменения незаметны невооружённому глазу, поскольку разработчики провели большую работу над общим кодом Steam, режима Big Picture и, что тоже немаловажно, программного обеспечения Steam Deck. Девелоперы отметили, что данные изменения позволят быстрее и легче внедрять и дорабатывать новые компоненты. Благодаря общему коду многие из новых функций (вроде заметок в оверлее) попали и в клиент Steam Deck.

Разработчики из Valve много чего хорошего сделали с визуальной составляющей Steam и повысили удобство пользования клиентом. Они обновили диалоговые окна, меню, шрифты и цвета. Теперь верхняя и нижняя области клиента, раздел настроек и менеджер скриншотов выглядят иначе.

Уведомления в Steam стали лучшее и полезнее. Теперь зелёный колокольчик загорается, только если для пользователя действительно появилось что-то новое. А в панели задач отображаются только новые уведомления — есть также отдельная страница с их полной историей. Разработчики также добавили новые настройки специально для уведомлений, чтобы у игроков была возможность выбирать, что и где должно отображаться.

Очень много внимания было уделено оверлею — его практически полностью переделали. Набор диалоговых окон, вызываемый привычной комбинацией клавиш Shift+Tab во время игры, получил новый интерфейс, функции и расширенные возможности для персонализации. А новая панель инструментов предоставит доступ ко всему, что может понадобиться во время игры: чаты с друзьями, прогресс достижений, руководства, обсуждения игры, браузер и многое другое. Valve по умолчанию добавила несколько окон, но у пользователя всегда будет возможность настроить оверлей под себя и выбрать то, что ему действительно хочется увидеть. Примечательно, что настройки оверлея можно сохранять для каждой игры.

Совершенно новая функция — «Заметки». Оно позволяют быстренько набросать что-то нужное по игре в текстовом виде, данная функция поддерживает форматирование текста, вставку изображений, а также позволяет вести несколько разных заметок об игре. Сами заметки можно вести в даже в автономном режиме, без доступа к интернету. Опять же, для каждой игры можно сохранять свои заметки, они синхронизируются между всеми устройствами пользователя, включая Steam Deck. А ещё их можно найти вне оверлея, на странице игры в библиотеке.

В обновлённом клиенте Steam появилась возможность закреплять окна из оверлея, чтобы они отображались поверх игры. В таком случае закрепляется только их содержимое — без поля заголовка и других элементов интерфейса. Новая функция есть у окон заметок, руководств, обсуждений, достижений и браузера. Уровень прозрачности окон можно настраивать. Что до самой функции, то она, например, подойдёт для отслеживания прогресса и просмотра руководств во время игры, а также для адептов многозадачности.

Из прочих изменений стоит выделить блок «Об игре» в оверлее, который расскажет обо всём произошедшем с прошлого запуска. Пользователь сможет увидеть свой прогресс достижений, список друзей в игре, самые лучшие руководства, новости и многое другое. Свои обновления также получили окна браузера, достижений и менеджера скриншотов — причём, как в оверлее, так и в настольном варианте.

Наконец, Valve существенным образом улучшила процесс работы с контроллером. Обновлённый настройщик из клиента Steam Deck отображается в оверлее при подключённом контроллере, а виртуальные меню можно использовать в настольной версии клиента во время игры.

На Mac и Linux обновлённый клиент Steam порадует поддержкой аппаратного ускорения, с которым анимации станут плавнее, прокрутка — быстрее, а интерфейс — отзывчивее.

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С полным списком изменений можно ознакомиться вот по этой ссылке.

#valve #steam deck
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