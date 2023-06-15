Проверим методы его работы уже в сентябре.

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Геймдиректором полноценной второй части Cyberpunk 2077 станет Габриэль Аматанджело — человек, который работает в CD Projekt RED всего лишь с 2020 года и руководит разработкой «киберпанка» с 2021-го. Он занял место покинувшего компанию Конрада Томашкевича и ушедшего вслед за ним брата Матеуша (бывший геймдиректор Phantom Liberty).

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Ранее Габриэль Аматанджело трудился в компании Bioware, где успел приложить руку к созданию Star Wars: The Old Republic и дополнению для Dragon age: Inquisition. В интервью с журналистами назначенный геймдиректор сиквела рассказал, что руководство CDPR дало ему полную свободу в работе над дополнением Phantom Liberty, которое находилось в производстве больше двух лет.

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Также господина Аматанджело приятно удивил тот факт, что боссы студии были готовы выделить всё необходимое время и ресурсы на то, чтобы исправить общее состояние Cyberpunk 2077. Как это сказалось на финальном продукте — узнаем уже в сентябре.