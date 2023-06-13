Такое число, как вы понимаете, выбрали не случайно.

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Компания Blizzard продолжает делиться успехами, связанными с запуском и продажами ролевой игры Diablo IV. Разработчики рассказали, что за первые пять дней с момента релиза проект принёс им свыше 666 миллионов долларов.

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Понятное дело, что в случае с другим продуктом авторы подобрали бы более круглую цифру, но это Diablo. Таким образом, ролевой экшен стал самой быстропродаваемой игрой студии за всё время её существования.

Параллельно с публикацией финансовых результатов авторы также решили обратить внимание геймеров на первую внутриигровую статистику. Все интересные цифры были собраны на едино слайде. Итак, за первую неделю первопроходцы успели сделать следующее:

убили 2,73 миллиарда монстров;

умерли 317 миллионов раз;

наиграли 276 миллионов часов (более 30 000 лет)

создали более 166 миллионов групп;

5,8 миллионов раз умерли от лап Мясника;

победили 430 тысяч других игроков в PvP-сражениях.

Дополнительно стало известно, что Diablo IV стала топ-1 игрой на Twitch в период с 1 по 9 июня, побив предыдущие рекорды Blizzard по количеству часов трансляций и просмотров за аналогичный период.

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Напомним, Diablo IV вышла 6 июня на PC и консолях от Microsoft и Sony обоих поколений. Жителям из РФ и РБ она официально недоступна. Но зато игра поддерживает кроссплей, перенос прогресса, кооператив на четверых и разделение экрана для двоих (только на консолях).