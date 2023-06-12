Для рассчитанной на «мобилки» игры более чем достойно.

В самом начале прошлой осени Ubisoft объявила о том, что корпит сразу над безумным количеством игр по франшизе Assassin’s Creed: не только над «премиальной» AAA-игрой Mirage, но также над мобильной Codename Jade и ещё над двумя «премиальными» проектами под кодовыми названиями Codename Red и Codename Hexe. Запутаться во всём этом великолепии ничего не стоит, но сегодня Ubisoft всё-таки удосужилась представить миру первый геймплей Codename Jade.

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Вместе с тем стартовала запись на закрытое бета-тестирование проекта. Если помнить, что перед нами игра, рассчитанная на мобильные устройства, то размах и уровень впечатляют.

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О сроках сдачи проекта в релиз пока говорить слишком рано. Об этом, собственно, красноречиво свидетельствует тот факт, что проект до сих пор существует только под кодовым названием.