В самом начале прошлой осени Ubisoft объявила о том, что корпит сразу над безумным количеством игр по франшизе Assassin’s Creed: не только над «премиальной» AAA-игрой Mirage, но также над мобильной Codename Jade и ещё над двумя «премиальными» проектами под кодовыми названиями Codename Red и Codename Hexe. Запутаться во всём этом великолепии ничего не стоит, но сегодня Ubisoft всё-таки удосужилась представить миру первый геймплей Codename Jade.
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Вместе с тем стартовала запись на закрытое бета-тестирование проекта. Если помнить, что перед нами игра, рассчитанная на мобильные устройства, то размах и уровень впечатляют.
О сроках сдачи проекта в релиз пока говорить слишком рано. Об этом, собственно, красноречиво свидетельствует тот факт, что проект до сих пор существует только под кодовым названием.