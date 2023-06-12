Ubisoft обещала, что привезёт Assassin’s Creed Mirage на своё мероприятие Ubisoft Forward 2023. Сказано — сделано: нашему вниманию представили сюжетный трейлер, вносящий немного подробностей в предысторию нашего главного героя, а также полноценный 8-минутный геймплейный видеоролик с демонстрацией основных особенностей игрового процесса новинки.
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Напомним, что Assassin’s Creed Mirage отправит нас в Багдад за двадцать лет до событий Assassin’s Cred Valhalla, а играть мы будем за известного по «Вальгалле» персонажа по имени Басим. В «Мираже» Басим — это просто мелкий воришка, промышляющий на людных улицах Багдада, и который волею судьбы попадает в Орден Ассасинов.
Релиз назначен на 12 октября на всех актуальных платформах.