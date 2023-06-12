Из года в год один и тот же геймплей, но в разных сеттингах.

-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать

-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать

Ubisoft обещала, что привезёт Assassin’s Creed Mirage на своё мероприятие Ubisoft Forward 2023. Сказано — сделано: нашему вниманию представили сюжетный трейлер, вносящий немного подробностей в предысторию нашего главного героя, а также полноценный 8-минутный геймплейный видеоролик с демонстрацией основных особенностей игрового процесса новинки.

реклама

Напомним, что Assassin’s Creed Mirage отправит нас в Багдад за двадцать лет до событий Assassin’s Cred Valhalla, а играть мы будем за известного по «Вальгалле» персонажа по имени Басим. В «Мираже» Басим — это просто мелкий воришка, промышляющий на людных улицах Багдада, и который волею судьбы попадает в Орден Ассасинов.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на стиралку Бош 4 серии В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -28% на 32Gb Сorsair Dominator Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -23% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

Релиз назначен на 12 октября на всех актуальных платформах.