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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В Багдаде всё спокойно: 8 минут геймплея Assassin’s Creed Mirage
Из года в год один и тот же геймплей, но в разных сеттингах.
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Ubisoft обещала, что привезёт Assassin’s Creed Mirage на своё мероприятие Ubisoft Forward 2023. Сказано — сделано: нашему вниманию представили сюжетный трейлер, вносящий немного подробностей в предысторию нашего главного героя, а также полноценный 8-минутный геймплейный видеоролик с демонстрацией основных особенностей игрового процесса новинки.

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Напомним, что Assassin’s Creed Mirage отправит нас в Багдад за двадцать лет до событий Assassin’s Cred Valhalla, а играть мы будем за известного по «Вальгалле» персонажа по имени Басим. В «Мираже» Басим — это просто мелкий воришка, промышляющий на людных улицах Багдада, и который волею судьбы попадает в Орден Ассасинов.

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Релиз назначен на 12 октября на всех актуальных платформах.

#ubisoft #ubisoft bordeaux #assassins creer mirage
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