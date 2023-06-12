Что-то сентябрь слишком сильно забит различными игровыми релизами.

С момента анонса The Crew Motorfest в начале этого года компания Ubisoft обещала, что релиз проекта состоится в течение этого года. Половину года мы уже фактически прожили, и оставалось рассчитывать на то, что точную дату выхода гоночной аркады огласят сегодня в рамках мероприятия Ubisoft Forward. Так оно предсказуемо и произошло: Ubisoft объявила о том, что The Crew Motorfest выйдет 14 сентября, а также опубликовала новенький трейлер на движке проекта.

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Напомним, что в The Crew Motorfest разработчики решили пойти по пути эстетически приятного сеттинга: кататься мы будем по гавайскому острову Оаху, на котором нашлось место и горам, и тропическим лесам, и пляжам с белоснежным песком.

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Поскольку фарс, который Ubisoft устроила в предыдущей части серии, добавив в неё гонки на самолётах и катерах, геймерам не пришёлся по душе, в The Crew Motorfest будут представлены только автомобили, коих на выбор будет доступно несколько сотен, не считая различные модификации.