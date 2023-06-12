С геймплейными кадрами и высоким уровнем кинематографичности.

Своё игровое мероприятие компания Ubisoft решила начать с Avatar Frontiers of Pandora — приключенческого проекта в знаменитой вселенной, на который издательство явно возлагает большие надежды. В свежем трейлере нам показали красоты Пандоры, её флору и фауну, а также врагов, с которыми нам предстоит столкнуться и дать отпор.

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Напоминаем, что в Avatar Frontiers of Pandora мы будем играть за представителя народа На’ви, а сюжетная линия никак не будет связана с кинофильмами. Разработчики вложили много сил в то, чтобы проект стал полностью оригинальным и достойным внимания, ну а насколько проект в самом деле соответствует заявлениям, узнаем 7 декабря. Всё верно: релиз новинки запланирован на начало зимы.

Изначально Avatar Frontiers of Pandora должен был выйти в 2022 году, но, как оно часто бывает в современной игровой промышленности, что-то пошло не по плану.