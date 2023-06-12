Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Дополнение Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077 получит только текстовый русский перевод
Зато DLC предложит ещё одну концовку.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

После анонса даты релиза Phantom Liberty и выпуска нового трейлера в Сети появилось очень много свежей информации по сюжету дополнения к Cyberpunk 2077 и не только. Но русскоязычное комьюнити до сегодняшнего дня волновал вопрос с озвучкой и системными требованиями.

реклама

По озвучке вcё прояснилось конкретно и чётко: DLC выйдет только с адаптированным текстом. Соответствующая информация появилась на странице с игрой в Steam, а также в социальных сетях. Само заявление разработчиков выглядит следующим образом:

«Мы получаем много вопросов о озвучении дополнения «Призрачная свобода» для Cyberpunk 2077 на русский язык. Мы хотели бы прояснить ситуацию с озвучкой.

После февраля 2022 года CD PROJEKT RED прекратила сотрудничество с налоговыми резидентами России и Беларуси, в связи с чем работа над озвучением дополнения на русский язык стала невозможной. На момент релиза “Призрачная свобода” будет доступна только с русской текстовой локализацией».

Позитивно настроенные геймеры могут, конечно, прицепиться к формулировке «на момент релиза» — то есть, в теории возможно, что когда-нибудь после выхода Phantom Liberty получит русский дубляж. Но это из разряда гадания на кофейной гуще.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-30% на стиралку Бош 4 серии
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-23% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

Также в разговоре Wccftech авторы рассказали, что при прохождении DLC игроки откроют совершенно новую концовку, которая впишется в общий нарратив и будет учитывать все события Phantom Liberty. Для открытия доступа к сюжету Phantom Liberty, игроку нужно дойти до арки Вудуистов в основном сюжете. Если вы изучили оригинал вдоль и поперёк, то на помощь придёт кнопка с доступом к сюжету дополнения прямо в главном меню игры.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Дополнение Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077 будет стоить 30 евро
Дополнение Phantom Liberty к Cyberpunk 2077 выйдет 26 сентября
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Краткие итоги передачи World of Tanks компании Lesta Studio и уход Wargaming из России
45
История создания ЗРК Patriot и насколько он эффективен на сегодняшний день
3
Можно ли купить игровой ПК за $1000 – игровая сборка для 1080р и 2К на сдачу от поездки на море
14
"Ответка" за Тайвань: Китай намерен построить на Кубе шпионскую базу для перехвата сообщений из США
3
Итоги гоночного уик-энда 10-11 июня
5
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июнь)
7
На фоне СВО Китай готовится к катастрофам подобным прорыву плотины Каховской ГЭС
+
Лучший способ продлить время автономной работы смартфона
5
Мои впечатления от игры Risen 3 Titan Lords. Часть 2
+
Репортаж с B&D Game Fest 2023
4

Сейчас обсуждают

Иринка ------
19:28
Да быстрее бы их добили, потом остальных надо к ногтю прижать, что бы западные шавки угомонились
Английская пресса: РФ использует танки Т-80 и тактику «огненного налёта», а у Leopard 2 нет шансов
antihohol
19:25
о том и речь, что никто кроме америкосов такого не говорил. они думали, что армия РФ всё сравняет с землёй за пару дней ковровыми бомбардировками, но увы, понадеялись на то, что хоть одна извилина ост...
Bild опубликовал статью под заголовком "Русские уничтожили первый Leopard" и это вызвало резонанс
Anatoliy Seryakov
19:21
Фраза "Носится как дурак с писаной торбой" не зря возникла на Украине :-)
Bild опубликовал статью под заголовком "Русские уничтожили первый Leopard" и это вызвало резонанс
Anatoliy Seryakov
19:19
Колготки тебе пусть любовник меняет, поросеночек.
Bild опубликовал статью под заголовком "Русские уничтожили первый Leopard" и это вызвало резонанс
Сергей Махов
19:19
Какую такую твою землю? Почитай настоящую историю,а не ту ,где укры источник всей цивилизации и чёрное море лопатами выкопали... Или твоих дебильных мозгов уже не хватает,чтобы понять это?
Английская пресса: РФ использует танки Т-80 и тактику «огненного налёта», а у Leopard 2 нет шансов
antihohol
19:18
нет никаких успехов у всучек, всех их на фарш пускают. так что не хрюкай, свинина, в своём свинарнике, недолго хрюкать осталось.
Английская пресса: РФ использует танки Т-80 и тактику «огненного налёта», а у Leopard 2 нет шансов
Serge Rodnev
19:15
Против надувной армии?
Bild опубликовал статью под заголовком "Русские уничтожили первый Leopard" и это вызвало резонанс
antihohol
19:14
инвалид, разуй свои свиные глазёнки: там русский медведь лезет лапой в люк, чтобы полакомиться свежеприготовленной хохляцко-фашистской свиной тушёнкой в немецкой консервной банке.
Bild опубликовал статью под заголовком "Русские уничтожили первый Leopard" и это вызвало резонанс
Serge Rodnev
19:13
Проснулся? А теперь иди колготки поменяй… Дети - они дети везде… а не только в Донбасе, клоун…
Bild опубликовал статью под заголовком "Русские уничтожили первый Leopard" и это вызвало резонанс
Сергей Махов
19:12
Леопёрды уже попукивают...
Английская пресса: РФ использует танки Т-80 и тактику «огненного налёта», а у Leopard 2 нет шансов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем