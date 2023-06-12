Зато DLC предложит ещё одну концовку.

После анонса даты релиза Phantom Liberty и выпуска нового трейлера в Сети появилось очень много свежей информации по сюжету дополнения к Cyberpunk 2077 и не только. Но русскоязычное комьюнити до сегодняшнего дня волновал вопрос с озвучкой и системными требованиями.

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По озвучке вcё прояснилось конкретно и чётко: DLC выйдет только с адаптированным текстом. Соответствующая информация появилась на странице с игрой в Steam, а также в социальных сетях. Само заявление разработчиков выглядит следующим образом:

«Мы получаем много вопросов о озвучении дополнения «Призрачная свобода» для Cyberpunk 2077 на русский язык. Мы хотели бы прояснить ситуацию с озвучкой.

После февраля 2022 года CD PROJEKT RED прекратила сотрудничество с налоговыми резидентами России и Беларуси, в связи с чем работа над озвучением дополнения на русский язык стала невозможной. На момент релиза “Призрачная свобода” будет доступна только с русской текстовой локализацией».

Позитивно настроенные геймеры могут, конечно, прицепиться к формулировке «на момент релиза» — то есть, в теории возможно, что когда-нибудь после выхода Phantom Liberty получит русский дубляж. Но это из разряда гадания на кофейной гуще.

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Также в разговоре Wccftech авторы рассказали, что при прохождении DLC игроки откроют совершенно новую концовку, которая впишется в общий нарратив и будет учитывать все события Phantom Liberty. Для открытия доступа к сюжету Phantom Liberty, игроку нужно дойти до арки Вудуистов в основном сюжете. Если вы изучили оригинал вдоль и поперёк, то на помощь придёт кнопка с доступом к сюжету дополнения прямо в главном меню игры.