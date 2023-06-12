Но всё равно надо купить ещё.

Вчера любители видеоигр отметили пять лет со дня анонса The Elder Scrolls VI, а в ноябре отметят 12 лет со дня релиза The Elder Scrolls V Skyrim. Безусловно, «Скайрим» — это самый успешный в плане продаж проект от Bethesda, и в беседе с журналистами IGN глава Bethesda Game Studios Тодд Говард отметил, что продажи данной ролевой игры на сегодняшний день перевалили за 60 миллионов копий.

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Говард не стал уточнять, что входит в эти 60 миллионов копий, и не учитывал ли он продажи отдельных дополнений, но можно с уверенностью заявить, что в данную статистику включены все переиздания и сборники, коих для TES V Skyrim вышло просто нецензурное количество.

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Что касается The Elder Scrolls VI, то в её отношении от разработчиков всё ещё тишина. Оно и неудивительно: все усилия Bethesda сейчас брошены на подготовку к выпуску Starfield, который и так задержался почти на год по сравнению с изначально запланированной датой, и состоится 6 сентября. Лишь после этого имеет смысл рассчитывать на переброску высвободившихся ресурсов на производство шестой номерной части «Свитков». А это значит, что её релиз — перспектива пока очень отдалённая.