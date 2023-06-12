В рамках презентации Xbox Games Showcase компания Obsidian Entertainment показала трейлер ролевого боевика Avowed. Релиз проекта должен состояться в 2024 году, с первого дня он пополнит собой библиотеку Game Pass.
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Игроки в мире Avowed будут заниматься исследованием отдалённого уголка мира Эора под названием Живые земли. Главный герой — посланник империи Аэдир, куда его отправили для расследования таинственной чумы. Не всем жителям далёкого поселения по душе факт присутствия имперцев — это важно для истории.
Изначально мир Avowed должен быть стать масштабным и открытым, в духе Skyrim. Но очень скоро после начала активной фазы разработки сотрудники Obsidian Entertainment поняли, что амбиции нужно поумерить и сделать что-то в духе The Outer World с её компактным набором локаций.
Ещё одна важная составляющая Avowed — компаньоны. Они являются полноценной и неотъемлемой частью игры, поскольку глубоко привязаны к сюжету и игроку.
Выход Avowed должен состояться в 2024 году на Xbox Series X|S и PC.