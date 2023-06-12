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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Создатели Wasteland 2 и Wasteland 3 анонсировали ролевую игру Clockwork Revolution в стиле стимпанк и с путешествиями во времени
Выглядит неплохо. Как будет играться — покажет время.
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Студия inXile Entertainment, которая последние несколько лет у геймеров ассоциируется с франшизой Wasteland, решила попробовать себя в новой стезе, и анонсировала Clockwork Revolution — проект в жанре ролевой игры от первого лица, сеттингом для которой избрали мир в стиле стимпанк.

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По сюжету, мы обнаруживаем машину времени, и с её помощью узнаём, что наш родной работающий на паровой тяге город Авалон был создан вследствие манипуляций в пространственно-временном континууме и изменений в исторических событиях. Используя машину времени, мы сможем также изменять ключевые моменты истории, тем самым создавая так называемый эффект бабочки, в результате чего по возвращении назад в своё время будем обнаруживать значительные изменения.

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На бумаге идея звучит очень интересно, но как, сколь масштабно и скрупулёзно она будет реализована на практике, узнаем только в будущем. Когда Clockwork Revolution выйдет в свет, пока даже приблизительно неизвестно.

#inxile entertainment #clockwork revolution
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