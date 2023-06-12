Выглядит неплохо. Как будет играться — покажет время.

Студия inXile Entertainment, которая последние несколько лет у геймеров ассоциируется с франшизой Wasteland, решила попробовать себя в новой стезе, и анонсировала Clockwork Revolution — проект в жанре ролевой игры от первого лица, сеттингом для которой избрали мир в стиле стимпанк.

реклама

По сюжету, мы обнаруживаем машину времени, и с её помощью узнаём, что наш родной работающий на паровой тяге город Авалон был создан вследствие манипуляций в пространственно-временном континууме и изменений в исторических событиях. Используя машину времени, мы сможем также изменять ключевые моменты истории, тем самым создавая так называемый эффект бабочки, в результате чего по возвращении назад в своё время будем обнаруживать значительные изменения.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на стиралку Бош 4 серии В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -28% на 32Gb Сorsair Dominator Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -23% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

На бумаге идея звучит очень интересно, но как, сколь масштабно и скрупулёзно она будет реализована на практике, узнаем только в будущем. Когда Clockwork Revolution выйдет в свет, пока даже приблизительно неизвестно.