Игра выходит 6 сентября. Сентябрь будет очень насыщенным.

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Сразу после презентации Xbox Games Showcase компания Bethesda Softworks и разработчики из Bethesda Game Studios провели презентацию Starfield Direct, запись которой уже снабжена официальными субтитрами на русском языке. Разработчики сходу дали понять, что для них Starfield — игра мечты, которую они всегда хотели сделать. Получилось только сейчас, поскольку раньше на многие задумки накладывались банальные технические ограничения.

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На протяжении 45 минут нам показывали и рассказывали практически о всех геймплейных аспектах грядущего проекта. Bethesda дала понять, что редактор персонажа в Starfield максимально подробный: можно выбрать черты характера герою, биографию и другие параметры. Нам также показали исследование планет, перестрелки, космические бои, взаимодействие с компаньонами и детальную систему модернизации корабля. Разработчики отдельно посчитали нужным упомянуть, что с компаньонами можно будет завести романтические отношения.

Действие Starfield происходит в 2330 году. Главный герой присоединяется к исследовательской организации «Созвездие» и отправляется на поиски и изучение самых отдалённых уголков Освоенных систем. А изучать тут есть что: свыше тысячи планет, бесконечное множество случайных событий, интересные герои и локации.

После публикации видеоролика на странице Starfield в магазине Steam (недоступна для жителей РФ и РБ) появились официальные системные требования.

Минимальные требования:

ОС: Windows 10 (версия 2004, 10.0.19041.0);

процессор: Intel Core i7-6800K или AMD Ryzen 5 2600X;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti или AMD Radeon RX 5700;

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: 12;

место на диске: 125 Гбайт (требуется SSD).

Рекомендуемые требования:

ОС: Windows 10, 11;

процессор: Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 3600X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 или AMD Radeon RX 6800 XT;

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: 12;

место на диске: 125 Гбайт (требуется SSD).

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Starfield поступит в продажу 6 сентября на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass (PC и Xbox). Чуть ранее в рамках Xbox Games Showcase был продемонстрирован новый геймплейный трейлер игры.