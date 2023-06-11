Киану Ривз объявился на Xbox Games Showcase, чтобы представить новый трейлер большого дополнения Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077. Он весь смонтирован из кадров с реальным игровым процессом: показали новые локации, новых персонажей и новые перепалки Ви с Джонни Силверхендом.
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Конечно, в трейлере нашлось место персонажу Идриса Эльбы и кое-каким персонажам, которых игрок должен знать по оригиналу. А ещё геймплейный трейлер сообщает самую важную весть — релиз DLC состоится 26 сентября текущего года на ПК и консолях текущего поколения.
Напомним, оригинальная Cyberpunk 2077 доступна на PC и консолях обоих поколений. А вот Phantom Liberty обойдёт PS4 и Xbox One стороной.