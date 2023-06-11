Xbox Games Showcase в этом году, определённо, удалась: показали много достойных внимания проектов, огласили даты выхода долгожданных проектов, а также напомнили об относительно скорых релизах других не менее долгожданных видеоигр. В частности, в рамках мероприятия компания Bethesda Softworks, которая уже не первый год является частью игрового подразделения Microsoft, показала сюжетный трейлер своей многообещающей космической ролевой игры Starfield.
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В видео можно посмотреть на свежие кадры игрового процесса, а также ознакомиться с его ключевыми элементами, как то: «боёвку», исследование территорий, пилотирование космического корабля и другое.
Релиз Starfield, напомним, состоится 6 сентября на PC и Xbox Series.