Разработчики экшена Senua’s Saga: Hellblade II на проходящей прямо сейчас выставке Xbox Games Showcase показали очень атмосферный трейлер. Мы со своей стороны отметим фантастическую работу авторов со звуком — смотреть трейлер рекомендуется строго в наушниках.
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В ролике также демонстрируется текущее графическое исполнение проекта, работу художников и дизайнеров окружения, а также умение звуковиков грамотно использовать эмбиент для максимального погружения.
Напомним, Senua’s Saga: Hellblade II создаётся на базе движка Unreal Engine 5 для ПК и Xbox Series X|S. Как и полагается для других игр, разработчики которых находятся под контролем Microsoft, данный проект выйдет сразу в Game Pass. Что до релиза, то он состоится только в следующем году.