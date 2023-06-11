Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Анонсирован Microsoft Flight Simulator 2024 — будем не только летать, но и спасать людей и тушить пожары
Видимо, добавить это всё в MSFS 2020 было нельзя. Ясно.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD

Совершенно неожиданный анонс случился сегодня в рамках Xbox Games Showcase. Казалось бы, Microsoft Flight Simulator 2020 ещё нет и трёх лет, как сегодня состоялась презентация версии проекта для 2024 года.

реклама

От Microsoft Flight Simulator 2020 новинка будет отличаться ещё более совершенной графикой, а также введением в игру дополнительных активностей, как то: тушение пожаров, спасение людей на буровых платформах посреди моря, выполнение срочных заданий по доставке грузов, выполнение рейсов с очень важными персонами, и многое другое.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
-30% на стиралку Бош 4 серии
38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G

Почему всё это нельзя было добавить в текущую версию Microsoft Flight Simulator, неясно, равно как и толком неясно, не станет ли Microsoft Flight Simulator 2024 крупным обновлением 2020-й версии проекта. Подробности узнаем в обозримом будущем.

#microsoft #asobo studio #microsoft flight simulator 2024
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Windows 11 установлена на компьютеры свыше трети пользователей Steam
Microsoft собирается отказаться от поддержки голосового помощника Cortana в Windows уже в текущем году
Трансляции Xbox Games Showcase и Starfield Direct будут доступны с субтитрами на русском языке
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Краткие итоги передачи World of Tanks компании Lesta Studio и уход Wargaming из России
18
О редких автобусах СССР
9
Можно ли купить игровой ПК за $1000 – игровая сборка для 1080р и 2К на сдачу от поездки на море
12
Обзор смартфона Cubot P80 – много памяти за небольшие деньги
5
На фоне СВО Китай готовится к катастрофам подобным прорыву плотины Каховской ГЭС
+
Репортаж с B&D Game Fest 2023
3
Мои впечатления от игры Risen 3 Titan Lords. Часть 2
+
"Ответка" за Тайвань: Китай намерен построить на Кубе шпионскую базу для перехвата сообщений из США
1
География Буддизма
+

Сейчас обсуждают

REY_B_
21:20
Двухвертушечная 3060 дешевле... Но трёхвертушечная 3060 дороже трёхвертушечной 7600. Охлад сейчас важен.
AMD в очередной раз напомнила: RX 7600 намного быстрее RTX 3060, но стоит столько же
Игорь Игорь
21:20
Сорри за очепятки 🙁
Краткие итоги передачи World of Tanks компании Lesta Studio и уход Wargaming из России
Harp
21:19
Убери свою е*анутую материнку, не издевайся
Можно ли купить игровой ПК за $1000 – игровая сборка для 1080р и 2К на сдачу от поездки на море
Игорь Игорь
21:19
О! А вот и жертва соросейно - Вашингтон ростовских платформ! Я не ради наезда, просто вот такие Константинов считают, что "есть только два мнения - мое и неправильное"...
Краткие итоги передачи World of Tanks компании Lesta Studio и уход Wargaming из России
REY_B_
21:17
У людей ещё и RX5ххх есть. А на них есть FSR... Зелёные фанаты очень любят тестировать игры с DLSS и указывать "АМД опять не смогла". Но по их же логике, т.е. с FSR, RX5800 потанцевал 1060 в пыль. И т...
AMD в очередной раз напомнила: RX 7600 намного быстрее RTX 3060, но стоит столько же
Stanislav_i
21:17
Авторы переоткрыли стереозвучание? В котором ухе у меня жужжит?
Фантастическая работа со звуком в новом трейлере Senua’s Saga: Hellblade II
Bernigan
21:13
До тебя, дурачка капризного, никак не дойдёт что есть продукт с определёнными характеристиками, и твоё дело покупать его или нет, никто не обязан тебе производить продукт в соответствии с твоими фанта...
NVIDIA перенесла начало продаж GeForce RTX 4060 на конец июня — инсайдер
Евгений Сом
21:10
Я тебе выше расписал как хуанг разводит покупателей но походу до нубика не дошло элементарное ))) 4080 дает прирост по сравнению с 3080 а дальше идет развод и последующие видюхи в линейке имеют уже за...
NVIDIA перенесла начало продаж GeForce RTX 4060 на конец июня — инсайдер
REY_B_
21:04
Увы, у RX 7600 шина памяти всего 128 бит. Для мидла это мало, и большой объём памяти реализовать не даст. А для лоу, да за такую цену, это дорого, вот и не покупают. - Ну не выходит АМД играть в марке...
AMD в очередной раз напомнила: RX 7600 намного быстрее RTX 3060, но стоит столько же
Имя
21:03
Статья манипуляция: от понижения температуры на первом скриншоте частота цпу не поднялась, а +2% к видеокарте (кстате, а сжо на видеокарту устанавливали разве?) это погрешность, она может быть больше ...
Использование жидкостного охлаждения вместо воздушного кулера повысило FPS во всех играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем