Видимо, добавить это всё в MSFS 2020 было нельзя. Ясно.

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В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD

Совершенно неожиданный анонс случился сегодня в рамках Xbox Games Showcase. Казалось бы, Microsoft Flight Simulator 2020 ещё нет и трёх лет, как сегодня состоялась презентация версии проекта для 2024 года.

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От Microsoft Flight Simulator 2020 новинка будет отличаться ещё более совершенной графикой, а также введением в игру дополнительных активностей, как то: тушение пожаров, спасение людей на буровых платформах посреди моря, выполнение срочных заданий по доставке грузов, выполнение рейсов с очень важными персонами, и многое другое.

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Почему всё это нельзя было добавить в текущую версию Microsoft Flight Simulator, неясно, равно как и толком неясно, не станет ли Microsoft Flight Simulator 2024 крупным обновлением 2020-й версии проекта. Подробности узнаем в обозримом будущем.