Надеть маски и отправиться грабить банки можно будет уже в сентябре.

Эпопея с непонятным статусом разработки криминального кооперативного боевика Payday 3 наконец-то подошла к концу: производство игры на сегодняшний день находится в состоянии, достаточном для того, чтобы её разработчики огласили точную дату выхода своего творения: 21 сентября текущего года.

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В плане игрового процесса, судя по увиденному в видеоролике, ничего нового в сравнении с Payday 2 в «трёшке» представлено не будет. Это, с одной стороны, хорошо, потому что изменения могут прийтись геймерам не по нраву, а с другой стороны — слабо объясняет необходимость выпуска третьей номерной части, при учёте того, что в визуальном плане перед нами проект, который явно не соответствует году выпуска.