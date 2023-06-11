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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Новый трейлер Fable: никакой даты релиза и реального геймплея
Ну, и за такое спасибо.
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Конференцию Xbox Games Showcase компания Microsoft Начала максимально бодро — с демонстрации трейлера новой Fable. К сожалению, реальных геймплейных кадров нам не показали, даже приблизительную дату релиза тоже не стали раскрывать.

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Судя по всему, до завершения разработки новой Fable ждать ещё несколько лет. Зато мы теперь точно знаем, что с первого дня проект появится в библиотеке сервиса Game Pass. Что до трейлера, то он даёт понять, в каком стиле здесь всё будет выполнено, какого плана юмор планируют реализовать и каким персонажам здесь найдётся место. Нас пока насторожил внешний вид одного из, кхм, в общем, вы поймёте.

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За создание новой Fable отвечает студия Playground Games. Проект выйдет на PC и Xbox Series X|S.

#playground games #fable
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