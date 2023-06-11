Ну, и за такое спасибо.

В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD

В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD

Конференцию Xbox Games Showcase компания Microsoft Начала максимально бодро — с демонстрации трейлера новой Fable. К сожалению, реальных геймплейных кадров нам не показали, даже приблизительную дату релиза тоже не стали раскрывать.

реклама

Судя по всему, до завершения разработки новой Fable ждать ещё несколько лет. Зато мы теперь точно знаем, что с первого дня проект появится в библиотеке сервиса Game Pass. Что до трейлера, то он даёт понять, в каком стиле здесь всё будет выполнено, какого плана юмор планируют реализовать и каким персонажам здесь найдётся место. Нас пока насторожил внешний вид одного из, кхм, в общем, вы поймёте.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 45 тр в Регарде -28% на 32Gb Сorsair Dominator -30% на стиралку Бош 4 серии 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G

За создание новой Fable отвечает студия Playground Games. Проект выйдет на PC и Xbox Series X|S.