Конференцию Xbox Games Showcase компания Microsoft Начала максимально бодро — с демонстрации трейлера новой Fable. К сожалению, реальных геймплейных кадров нам не показали, даже приблизительную дату релиза тоже не стали раскрывать.
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Судя по всему, до завершения разработки новой Fable ждать ещё несколько лет. Зато мы теперь точно знаем, что с первого дня проект появится в библиотеке сервиса Game Pass. Что до трейлера, то он даёт понять, в каком стиле здесь всё будет выполнено, какого плана юмор планируют реализовать и каким персонажам здесь найдётся место. Нас пока насторожил внешний вид одного из, кхм, в общем, вы поймёте.
За создание новой Fable отвечает студия Playground Games. Проект выйдет на PC и Xbox Series X|S.