Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Фэнтезийный роглайт-шутер Witchfire обзавёлся точной датой релиза
Уже этой осенью он выйдет в ранний доступ EGS.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD

Разработчики из польской студии The Astronauts в рамках Summer Game Fest определились с датой релиза фэнтезийного шутера Witchfire. Проект поступит в ранний доступ уже 20 сентября. К сожалению, установление нынешней даты может быть не окончательным, поскольку запуск проекта не единожды переносили.

реклама

Witchfire изначально будет доступен только в магазине Epic Games Store. Над данным проектом трудились люди, которые ранее приложили руку к проектам серии Painkiller, Bulletstorm и The Vanishing of Ethan Carter. Процесс создания Witchfire идёт с 2017 года, над игрой трудится всего лишь 10 человек.

Witchfire — это роглайт-шутер, в котором, по сюжету, между могущественными ведьмами и Церковью идёт смертельная война. С помощью уникального арсенала оружия и особой «запрещённой» магии игроки будут сражаться с разными ужасами, будучи колдунами Ватикана.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
-30% на стиралку Бош 4 серии
38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G

Анонс Witchfire состоялся ещё в рамках церемонии The Game Awards 2017. Проект создаётся на базе движка Unreal Engine 4.

#the astronauts #witchfire
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Разработчики Painkiller рассказали о системе вооружения в своём новом проекте — магическом шутере Witchfire
Магический шутер Witchfire появится в раннем доступе только в следующем году, но зато с приятным бонусом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ударный тандем: Россия бросает в бой истребители Су-30 и Су-35 в связке с БПЛА "Иноходец"
2
Пригожин поделился информацией о ходе контрнаступления ВСУ с зарубежными СМИ
3
Как собрать мощный и тихий игровой компьютер без переплаты и использования «водянки»
21
Что ИИ думает об угрозе исходящей от ИИ - допрашиваю ChatGPT с пристрастием
6
Почему адепты Linux не способны защитить свою любимицу и "неугодная" статья на Википедии
35
Страшная сказка про Голливуд
5
ЦиПСО - гроза форумов и оружие информационной войны. Как не стать жертвой
50
Киев требует от Запада еще 50 ЗРК Patriot для противодействия "бесконечным" атакам российских ракет
6
Морпехи США используют тактику ВСУ против армии Китая
7
Humble Choice - лучшая игровая подписка современности
11

Сейчас обсуждают

хахахер
23:36
все переговоры,только после взятия вашигтона будут
США прекратят поддержку Украины в случае неудачи в контрнаступлении
DonCarleone
23:34
писта вам настала еврогейцы, живите и бойтесь всю жизнь теперь, без дешевых ресурсов выживайте.
Путин заявил, что российское ядерное оружие разместят в Белоруссии в начале июля
kitava
23:31
У него в любом случаи будут проблемы запросить эту дополнительную помощь. Она нужна оппонентам на азиатскую кампанию по сдерживанию Китая. Экономика Китая в первом квартале показала лучшую устойчивост...
США прекратят поддержку Украины в случае неудачи в контрнаступлении
DonCarleone
23:31
одни плюсы
Путин признал нехватку современных вооружений в ВС РФ, но отметил интенсивное наращивание их производства
DonCarleone
23:29
Как говорится: Стадо баранов возглавляемое львом, всегда одержит победу над сталом львов возгавляемое бараном.
Путин: украинское наступление началось, предпринятые попытки провалились, но потенциал у ВСУ ещё сохранился
WOLF PACIFIER
23:29
суровые реалии чешского игропрома.
GSC Game World не привезёт S.T.A.L.K.E.R. 2 ни на одну из июньских игровых выставок
Rainhardt78
23:28
Для максималок берите 4090 за 150к)) А вообще, высокие от максимальных визуально практически не отличаются, зато видяху грузит гораздо меньше
Как собрать мощный и тихий игровой компьютер без переплаты и использования «водянки»
HarryCartman
23:26
Что это нам даёт то? Я посмотрел реальные тесты и самый дешёвый китайский ссд на 120 гигов на pci3 по скорости точно такой же как самый дорогой на 1 тб на pci4, ну винда может на 1 секунду быстрее зап...
Новый драйвер NVIDIA Game Ready 535.50 повышает производительность SSD PCIe 5.0 до +45%
Олег Пинаев
23:26
Потому как от AMXов ничего не осталось. Нечего снимать. Кино окончилось, расходимся.
Российские силы сумели отбить 8 атак ВСУ на Бахмут, где поразили и французские колёсные танки АMX-10
DonCarleone
23:25
замените на банку с огурцами, какие проблемы то.
Украинцы просят немцев заменить уничтоженную «Ланцетом» РЛС ЗРК IRIS-T
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем