Уже этой осенью он выйдет в ранний доступ EGS.

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Разработчики из польской студии The Astronauts в рамках Summer Game Fest определились с датой релиза фэнтезийного шутера Witchfire. Проект поступит в ранний доступ уже 20 сентября. К сожалению, установление нынешней даты может быть не окончательным, поскольку запуск проекта не единожды переносили.

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Witchfire изначально будет доступен только в магазине Epic Games Store. Над данным проектом трудились люди, которые ранее приложили руку к проектам серии Painkiller, Bulletstorm и The Vanishing of Ethan Carter. Процесс создания Witchfire идёт с 2017 года, над игрой трудится всего лишь 10 человек.

Witchfire — это роглайт-шутер, в котором, по сюжету, между могущественными ведьмами и Церковью идёт смертельная война. С помощью уникального арсенала оружия и особой «запрещённой» магии игроки будут сражаться с разными ужасами, будучи колдунами Ватикана.

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Анонс Witchfire состоялся ещё в рамках церемонии The Game Awards 2017. Проект создаётся на базе движка Unreal Engine 4.