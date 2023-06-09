Конечно же, там есть Тифа Локхарт.

Вторая часть ремейка ролевой игры Final Fantasy VII, которая получила подзаголовок Rebirth, была представлена на церемонии открытия Summer Game Fest 2023 новым красочным трейлером. Во второй части ремейка Клауд, Айрис и другие члены группы должны выбраться из Мидгара.

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Трейлер также знакомит нас с миром за пределами мегаполиса — выглядит красиво. Показали нам и поездку на чокобо, и жаркие бои, и даже простым прогулкам время уделили.

Напомним, Final Fantasy VII Rebirth — это вторая часть запланированной трилогии ремейка оригинальной «семёрки». Remake позиционировался как начало серии самостоятельных игр, воссоздающих наратив Final Fantasy VII. Но до конца не было понятно, сколько частей потребуется для рассказа всей истории оригинальной игры.

Впервые о разработке Rebirth было объявлено ещё в июне 2022 года. Тогда же издательство Square Enix объявило, что над проектом работают люди, приложившие руку к Remake, включая Тэцую Номуру в качестве креативного директора и Наоки Хамагути в качестве руководителя разработки.

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Final Fantasy VII Rebirth должна выйти только на PlayStation 5. Физическое издание выйдет сразу на двух дисках — данный факт показался разработчикам настолько важным, что они вынесли его в трейлер.