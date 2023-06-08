3999 за игру в Steam, если что.

Разработчики из студии Neowiz в рамках трансляции мероприятия Summer Game Fest 2023 представили новый геймплейный трейлер ролевого экшена Lies of P. Свежий ролик даёт понять, что релиз проекта должен состояться 19 сентября 2023 года. Более того, самые нетерпеливые могут попытаться уже сейчас оформить предзаказ — «всего» за 3999 рублей в Steam.

реклама

«Вы — марионетка, созданная Джеппетто и запутавшаяся в паутине лжи. Вы столкнетесь с кошмарными монстрами и недостойными доверия людьми, которые будут мешать вам узнать правду о хаосе, что обрушился на мир Lies of P.

Вы проснулись от звуков таинственного голоса, который ведет вас через полуразрушенный Крат — некогда процветающий город, где теперь царствует безумие и насилие. В нашей игре жанра soulslike вам придется адаптировать и себя, и оружие, чтобы выстоять против неописуемого ужаса и открыть гадкие тайны городских богачей. Преодолеете ли вы все препятствия, сделав своим оружием правду? Или же сплетете собственную сеть лжи, чтобы пройти испытания и найти себя? Решать только вам», — гласит официальное описание Lies of P.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке -21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях -20% на 14Tb WD - смотри цену В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD -28% на 32Gb Сorsair Dominator -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Также разработчики предоставили доступ к бесплатной демоверсии Lies of P, которую можно скачать на странице игры в Steam. Релиз полной версии должен состояться на ПК, PS4, PS5, Xbox Series X|S и Xbox One. С первого дня ролевой экшен будет доступен в библиотеке сервиса Game Pass.