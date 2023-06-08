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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Геймплейный трейлер ролевого экшена Lies of P раскрыл дату релиза проекта и анонсировал предзаказы
3999 за игру в Steam, если что.
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Разработчики из студии Neowiz в рамках трансляции мероприятия Summer Game Fest 2023 представили новый геймплейный трейлер ролевого экшена Lies of P. Свежий ролик даёт понять, что релиз проекта должен состояться 19 сентября 2023 года. Более того, самые нетерпеливые могут попытаться уже сейчас оформить предзаказ — «всего» за 3999 рублей в Steam.

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«Вы — марионетка, созданная Джеппетто и запутавшаяся в паутине лжи. Вы столкнетесь с кошмарными монстрами и недостойными доверия людьми, которые будут мешать вам узнать правду о хаосе, что обрушился на мир Lies of P.

Вы проснулись от звуков таинственного голоса, который ведет вас через полуразрушенный Крат — некогда процветающий город, где теперь царствует безумие и насилие. В нашей игре жанра soulslike вам придется адаптировать и себя, и оружие, чтобы выстоять против неописуемого ужаса и открыть гадкие тайны городских богачей. Преодолеете ли вы все препятствия, сделав своим оружием правду? Или же сплетете собственную сеть лжи, чтобы пройти испытания и найти себя? Решать только вам», — гласит официальное описание Lies of P.

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Также разработчики предоставили доступ к бесплатной демоверсии Lies of P, которую можно скачать на странице игры в Steam. Релиз полной версии должен состояться на ПК, PS4, PS5, Xbox Series X|S и Xbox One. С первого дня ролевой экшен будет доступен в библиотеке сервиса Game Pass.

#lies of p #neowiz
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